Оклад військовослужбовця - максимальний розмір підвищення окладу в ЗСУ

Військові в горах. Фото: пресслужба Мукачівського прикордонного загону

Підвищення посадового окладу — це додатковий щомісячний вид виплат для військовослужбовців Збройних сил України. Підвищення окладу стосується тих військових, які служать у гірській місцевості та на острові Зміїний.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Кого стосується підвищення посадового окладу

Підвищення посадового окладу — це один із щомісячних додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

Підвищення посадового окладу стосується тих військовослужбовців, які проходять службу на території тих населених пунктів, які визначені як гірські.

Також підвищення посадового окладу надається військовим, які служать на території острова Зміїний.

Розмір підвищення посадового окладу

Для військових, які служить у гірських населених пунктах, підвищення посадового окладу може складати до 25%.

"Якщо посадовий оклад становить 2 550 грн, сума підвищення становитиме 638 грн", — пояснили у Міністерстві оборони України.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, від чого залежить розмір тих чи інших виплат для військовослужбовців.

Також ми розповідали про основні види виплат військовим.