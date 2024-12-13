Оклад военнослужащего – максимальный размер повышения оклада в ВСУ

Военные в горах. Фото: пресс-служба Мукачевского пограничного отряда

Повышение должностного оклада — это дополнительный ежемесячный вид выплат для военнослужащих Вооруженных сил Украины. Повышение оклада касается военных, которые служат в горной местности и на острове Змеиный.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Кого касается повышение должностного оклада

Повышение должностного оклада — это один из ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Повышение должностного оклада касается военнослужащих, которые проходят службу на территории тех населенных пунктов, которые определены как горные.

Также повышение должностного оклада предоставляется военным, служащим на территории острова Змеиный.

Размер повышения должностного оклада

Для военных, служащих в горных населенных пунктах, повышение должностного оклада может составлять до 25%.

"Если должностной оклад составляет 2550 грн, сумма повышения составит 638 грн", — пояснили в Министерстве обороны Украины.

Напомним, мы ранее сообщали о том, от чего зависит размер тех или иных выплат для военнослужащих.

Также мы рассказывали об основных видах выплат военным.