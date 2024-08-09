Виплати для військових у 2024 році — за що можна отримати гроші

Український військовий отримав виплату. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці, які проходять військову службу в різних структурах Збройних сил України (ЗСУ), отримують грошове забезпечення. Воно розподіляється на щомісячні та одноразові виплати, які поділяються на основні та додаткові види.

Про це йдеться на сайті Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України.

Читайте також:

Які є види грошового забезпечення

Зазначається, що військові можуть отримувати різні види грошового забезпечення.

Ці виплати спрямовані на забезпечення належного рівня життя військовослужбовців та їхніх сімей, а також на стимулювання ефективного виконання службових обов'язків.

Щомісячні основні виплати:

посадовий оклад — основна частина грошового забезпечення, яка залежить від посади військовослужбовця,

оклад за військовим званням — виплата, яка залежить від наданого військового звання,

надбавка за вислугу років — додаткова виплата, що нараховується за тривалість служби.



Щомісячні додаткові виплати:

підвищення посадового окладу — виплата, що враховує складність і важливість виконуваних завдань,

надбавки — додаткові виплати за особливі умови служби, зокрема за службу в особливо небезпечних умовах,

доплати — виплати, що враховують специфіку служби або додаткові обов'язки,

премії — матеріальні заохочення за успішне виконання завдань.



Одноразові додаткові виплати:

винагороди — одноразові виплати, призначені за особливі досягнення чи заслуги,

допомоги — фінансова підтримка, надана в окремих випадках, наприклад, при звільненні зі служби або у зв'язку з особливими обставинами.

Важливо, що такі види грошового забезпечення допомагають компенсувати ризики, пов'язані з військовою службою, і підтримують соціальну стабільність як самих військовослужбовців, так і їхніх родин.