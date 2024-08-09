Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow На які види виплат можуть розраховувати військові у 2024 році — в Міноборони роз'яснили arrow

На які види виплат можуть розраховувати військові у 2024 році — в Міноборони роз'яснили

9 серпня 2024 11:00
Сергій Вовк - Редактор
Сергій Вовк
Редактор
Виплати для військових у 2024 році — за що можна отримати гроші
Український військовий отримав виплату. Фото: Новини.LIVE
Сергій Вовк - Редактор
Сергій Вовк
Редактор

Військовослужбовці, які проходять військову службу в різних структурах Збройних сил України (ЗСУ), отримують грошове забезпечення. Воно розподіляється на щомісячні та одноразові виплати, які поділяються на основні та додаткові види.

Про це йдеться на сайті Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України.

Читайте також:

Які є види грошового забезпечення

Зазначається, що військові можуть отримувати різні види грошового забезпечення. 

Ці виплати спрямовані на забезпечення належного рівня життя військовослужбовців та їхніх сімей, а також на стимулювання ефективного виконання службових обов'язків.

Щомісячні основні виплати:

  • посадовий оклад — основна частина грошового забезпечення, яка залежить від посади військовослужбовця,
  • оклад за військовим званням — виплата, яка залежить від наданого військового звання,
  • надбавка за вислугу років — додаткова виплата, що нараховується за тривалість служби.


Щомісячні додаткові виплати:

  • підвищення посадового окладу — виплата, що враховує складність і важливість виконуваних завдань,
  • надбавки — додаткові виплати за особливі умови служби, зокрема за службу в особливо небезпечних умовах,
  • доплати — виплати, що враховують специфіку служби або додаткові обов'язки,
  • премії — матеріальні заохочення за успішне виконання завдань.


Одноразові додаткові виплати:

  • винагороди — одноразові виплати, призначені за особливі досягнення чи заслуги,
  • допомоги — фінансова підтримка, надана в окремих випадках, наприклад, при звільненні зі служби або у зв'язку з особливими обставинами.

Важливо, що такі види грошового забезпечення допомагають компенсувати ризики, пов'язані з військовою службою, і підтримують соціальну стабільність як самих військовослужбовців, так і їхніх родин.

Також важливі новини дня по темі:

Міноборони виплати ЗСУ гроші армія військові компенсація Міністерство оборони військовослужбовці забезпечення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

11:36 Олімпійський чемпіон Новіков пояснив, чому не захотів виступати за збірну України

11:33 В Україні обвалилися ціни на малину — скільки коштує

11:25 В окупованому Мелітополі може спалахнути епідемія

11:22 Від любові до ненависті — українці стали рідше одружуватися і частіше розлучатися

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

11:21 Відмалював порушення закону — на хабарі викрили священника-адвоката з Одещини

11:02 У Львові автобуси тимчасово змінять схему руху на одній із вулиць

11:01 Насібов назвав нову мету після здобуття срібної медалі на Олімпіаді-2024

11:00 На які види виплат можуть розраховувати військові у 2024 році — в Міноборони роз'яснили

11:00 Українцям пропонують грошову допомогу — хто і де може отримати 21 тис. грн

11:36 Олімпійський чемпіон Новіков пояснив, чому не захотів виступати за збірну України

11:33 В Україні обвалилися ціни на малину — скільки коштує

11:25 В окупованому Мелітополі може спалахнути епідемія

11:22 Від любові до ненависті — українці стали рідше одружуватися і частіше розлучатися

11:21 Відмалював порушення закону — на хабарі викрили священника-адвоката з Одещини

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

11:02 У Львові автобуси тимчасово змінять схему руху на одній із вулиць

11:01 Насібов назвав нову мету після здобуття срібної медалі на Олімпіаді-2024

11:00 На які види виплат можуть розраховувати військові у 2024 році — в Міноборони роз'яснили

11:00 Українцям пропонують грошову допомогу — хто і де може отримати 21 тис. грн

10:53 Окупанти вдарили по житлових будинках в Куп'янську — є постраждалі

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

30 липня 2024

06:10 Пенсії з інвалідності — які нарахують мінімальні розміри виплат у серпні