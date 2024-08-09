Выплаты для военных в 2024 году - за что можно получить деньги

Украинский военный получил выплату. Фото: Новости.

Военнослужащие, проходящие военную службу в различных структурах Вооруженных сил Украины (ВСУ), получают денежное довольствие. Оно делится на ежемесячные и единовременные выплаты.

Об этом говорится на сайте Департамента социального обеспечения Министерства обороны Украины .

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Какие виды денежного довольствия

Отмечается, что военные могут получать разные виды денежного довольствия.

Эти выплаты направлены на обеспечение надлежащего уровня жизни военнослужащих и их семей, а также стимулирование эффективного выполнения служебных обязанностей.

Ежемесячные основные выплаты:

должностной оклад — основная часть денежного довольствия, которая зависит от должности военнослужащего.

оклад по воинскому званию — выплата, зависящая от присвоенного воинского звания.

надбавка за выслугу лет — дополнительная выплата, начисляемая за продолжительность службы.



Ежемесячные дополнительные выплаты:

повышение должностного оклада — выплата, учитывающая сложность и важность выполняемых задач.

надбавки — дополнительные выплаты за особые условия службы, в частности, за службу в особо опасных условиях.

доплаты — выплаты, учитывающие специфику службы или дополнительные обязанности.

премии — материальные поощрения за успешное выполнение задач.



Единовременные дополнительные выплаты:

вознаграждения — единовременные выплаты, предназначенные за особые достижения или заслуги.

помощь — финансовая поддержка, оказанная в отдельных случаях, например, при увольнении со службы или в связи с особыми обстоятельствами.

Важно, что такие виды денежного довольствия помогают компенсировать риски, связанные с военной службой, и поддерживают социальную стабильность как самих военнослужащих, так и их семей.