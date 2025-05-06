Командир наживався на фіктивних "бойових" виплатах — яке покарання йому загрожує

Затримання командира. Фото: ДБР

Командир батальйону однієї із бригад, що дислокується в Донецькій області, наживався на вигаданих "бойових" виплатах. Його притягнуть до кримінальної відповідальності.

Про це в понеділок, 5 травня, повідомили у ДБР.

Реклама

Читайте також:

Збагачення на "бойових" виплатах

За даними слідства, офіцер вимагав у підлеглих щомісячні "відкати" по 40 тисяч гривень за нарахування підвищених виплат нібито за участь у бойових діях упродовж місяця. Військові мали отримувати доплати лише за час перебування на передовій, однак отримували більше. Тим, хто відмовлявся платити, командир обіцяв, що переведе їх у піхоту та відправить "на нуль".

Лише впродовж березня порушник "заробив" на фіктивних виплатах майже мільйон гривень. У квітні планував отримати таку ж суму, однак під час чергового отримання хабара спіймався на гарячому.

Зловмисника доставили до Києва та повідомили йому про підозру в одержанні хабара та вимаганні (частина третя статті 368 Кримінального кодексу України). За вчинене йому загрожує до десяти років позбавлення волі та конфіскація майна.

На рішення суду затриманий чекатиме, перебуваючи під вартою, однак може вийти на волю, якщо внесе 49 мільйонів гривень застави.

Нагадаємо, родичі зниклих безвісти та полонених військових можуть отримати грошове забезпечення в розмірі 120 тисяч гривень. Юрист пояснив, за яким принципом ці держвиплати нараховують.

Також ми повідомляли, які пільги мають бійці ЗСУ. У травні ці привілеї залишаться чинними.