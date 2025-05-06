Командир наживался на фиктивных "боевых" выплатах — какое наказание ему грозит

Задержание командира. Фото: ГБР

Командир батальона одной из бригад, дислоцирующейся в Донецкой области, наживался на вымышленных "боевых" выплатах. Его привлекут к уголовной ответственности.

Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в ГБР.

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Обогащение на "боевых" выплатах

По данным следствия, офицер требовал у подчиненных ежемесячные "откаты" по 40 тысяч гривен за начисление повышенных выплат якобы за участие в боевых действиях в течение месяца. Военные должны были получать доплаты только за время пребывания на передовой, однако получали больше. Тем, кто отказывался платить, командир обещал, что переведет их в пехоту и отправит "на ноль".

Только в течение марта нарушитель "заработал" на фиктивных выплатах почти миллион гривен. В апреле планировал получить такую же сумму, однако во время очередного получения взятки попался с поличным.

Злоумышленника доставили в Киев и сообщили ему о подозрении в получении взятки и вымогательстве (часть третья статьи 368 Уголовного кодекса Украины). За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы и конфискация имущества.

Решения суда задержанный будет ждать, находясь под стражей, однако может выйти на свободу, если внесет 49 миллионов гривен залога.

Напомним, родственники пропавших без вести и пленных военных могут получить денежное обеспечение в размере 120 тысяч гривен. Юрист объяснил, по какому принципу эти госвыплаты начисляют.

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