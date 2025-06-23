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Головна Військова економіка На балансі ВР порожні квартири, а ВПО без житла — заява нардепа

На балансі ВР порожні квартири, а ВПО без житла — заява нардепа

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Дата публікації: 23 червня 2025 06:27
На балансі ВР є квартири, в яких могли б жити переселенці, — Войцехівський
Нардеп Віталій Войцехівський. Фото: sluga-narodu.com
Ключові моменти Проблема забезпечення переселенців житлом

Законопроєкт щодо інвентаризації нерухомого майна, яке можна використовувати для ВПО, ухвалили ще наприкінці 2024 року. У травні уряд презентував програму впровадження цієї ініціативи, але її досі не реалізували.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в п'ятницю, 20 червня, повідомив народний депутат України Віталій Войцехівський.

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Проблема забезпечення переселенців житлом

За словами нардепа, у той час, коли переселенцям немає де жити, на балансі Верховної Ради перебувають порожні квартири. До кінця поточного року планують здати в експлуатацію ще один будинок у Києві та передати на баланс парламенту кілька десятків квартир. 

"Сьогодні адміністрації на місцях (і обласні, і районні) проводять половину безглуздих нарад, куди викликають різних спеціалістів, різних посадовців: як провести НМТ, ще якісь комісії... А оцю програму (щодо допомоги ВПО, — Ред.) не впроваджують", — заявив представник Верховної Ради.

Нагадаємо, переселенці в Полтавській області можуть отримати фінансову допомогу на оренду житла. Йдеться про виплати від благодійного фонду.

Також ми повідомляли, що ВПО можуть отримати субсидію на оренду житла. Щоправда, за певних умов її можуть не призначити або припинити.

Верховна Рада квартири нардепи переселенці житло ВПО
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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