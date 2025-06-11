Коли ВПО можуть втратити субсидію на оренду житла — підстави та умови у 2025

Чоловік тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — це важлива державна підтримка, яка допомагає тисячам українців, змушених покинути свої домівки через війну, оплачувати оренду житла. Проте є низка підстав, через які цю субсидію можуть не призначити або припинити її виплату.

Держава чітко визначила умови, за яких субсидія на оренду житла не призначається або припиняється, наголошують фахівці Безоплатної правничої допомоги. Ці підстави пов’язані з майновим станом, доходами чи іншими факторами, які можуть свідчити про те, що особа не потребує такої підтримки.

Реклама

Читайте також:

Ось основні причини:

Придбання дорогих активів

Купівля транспортного засобу, випущеного менш ніж 5 років тому (крім мотоциклів вартістю до 100 тис. грн, самостійно зібраних транспортних засобів або тих, що отримані від благодійників чи на пільгових умовах через органи соціального захисту). Придбання землі, житла, цінних паперів, фінансових інструментів, віртуальних активів, будівельних матеріалів чи товарів довгострокового вжитку на суму понад 100 тис. грн. Виняток — купівля житла в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) до включення цих територій до відповідного переліку.

Наявність значних заощаджень

Наявність на депозитах чи в облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) суми, що перевищує 100 тис. грн.

Власність на житло

Наявність у власності житла на підконтрольній території України (поза зоною бойових дій чи ТОТ) площею понад 13,65 кв. м на особу. Придбання житла коштом державної компенсації за знищене чи пошкоджене майно.

Інші обставини

Перебування особи на повному державному утриманні (наприклад, у закладах соціального забезпечення). Перебування в місцях позбавлення волі. Отримання іншої субсидії на оплату оренди чи частини вартості оренди житла.

Процедура припинення субсидії

Якщо ВПО отримує субсидію на оренду, але одночасно має право на допомогу на проживання, держава вимагає обрати один вид підтримки. У такому разі Пенсійний фонд України (ПФУ) надсилає повідомлення про необхідність припинення виплати допомоги на проживання. Процедура виглядає так:

Повідомлення від ПФУ: повідомлення надсилається заявнику або через банк чи Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), залежно від того, як подавалася заява на субсидію. Підписання згоди: протягом 14 днів після отримання повідомлення заявник має підписати згоду на припинення виплати допомоги на проживання. Це можна зробити особисто або через електронний підпис, надіславши документ до ПФУ. Наслідки неподання згоди: якщо згоду не підписано або не надіслано протягом 14 днів, субсидію на оренду не призначать. Призначення субсидії: якщо згода підписана, субсидія призначається з місяця, коли припиняється виплата допомоги на проживання.

Поновити допомогу на проживання можна з наступного місяця після припинення субсидії, подавши відповідну заяву. Для цього ВПО має відповідати критеріям для отримання допомоги на проживання.

Хто може претендувати на субсидію

Субсидія на оренду житла доступна для ВПО, які відповідають таким умовам:

статус ВПО. Особи, які перемістилися з територій бойових дій чи ТОТ, відповідно до переліку Мінреінтеграції;

відсутність житла. У власності немає житла на підконтрольній території України площею понад 13,65 кв. м на особу (крім територій, звідки вони перемістилися);

пошкоджене або знищене житло. Житло ВПО підтверджено знищеним чи непридатним для проживання через бойові дії, що зафіксовано у Державному реєстрі пошкодженого майна.

Необхідні документи

Для отримання субсидії на оренду житла ВПО подають:

Договір наймання житла. Підписаний між наймачем (ВПО) та наймодавцем. Можна скористатися власним договором або примірною формою від Мінсоцполітики. Заява. За встановленою формою, доступною на сайті Мінсоцполітики. Інші документи. За потреби, залежно від конкретного випадку.

Документи подаються особисто або в електронній формі через вебпортал чи мобільний додаток ПФУ з накладенням електронних підписів. Також можна звернутися до ЦНАПу.

Розмір субсидії

Розмір субсидії залежить від кількох факторів:

доходи родини. Субсидія покриває витрати на оренду, що перевищують 20% сукупного доходу домогосподарства;

кількість членів родини. Чим більше осіб, тим вищий може бути розмір субсидії;

майновий стан. Враховується наявність заощаджень чи іншого майна.

вартість оренди в регіоні. Застосовуються коригувальні коефіцієнти, які враховують середню ціну оренди в конкретному регіоні.

Як уточнили "УНН" у Мінсоцполітики, станом на 29 травня 2025 року середній розмір субсидії становив 5 722,01 грн. На цю дату субсидію отримали 44 родини ВПО.

Що ще варто знати українцям

Оренда житла для ВПО в Україні значно спростилася завдяки новій державній допомозі. Це викликає інтерес у громадян щодо можливості оформлення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, навіть якщо вони винаймають лише кімнату або кілька кімнат у квартирі чи будинку, а не все помешкання цілком.

Також ми повідомляли, що переселенці з України, які через війну покинули свої домівки, можуть отримати державну підтримку. Для ВПО передбачено різноманітні пільги та виплати, причому дітям-переселенцям приділяється особлива увага.