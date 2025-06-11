Когда ВПЛ могут потерять субсидию на аренду жилья — основания и условия в 2025

Мужчина держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) — это важная государственная поддержка, которая помогает тысячам украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, оплачивать аренду жилья. Однако есть ряд оснований, по которым эту субсидию могут не назначить или прекратить ее выплату.

Государство четко определило условия, при которых субсидия на аренду жилья не назначается или прекращается, отмечают специалисты Безоплатной правовой помощи. Эти основания связаны с имущественным положением, доходами или другими факторами, которые могут свидетельствовать о том, что лицо не нуждается в такой поддержке.

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Вот основные причины:

Приобретение дорогостоящих активов

Покупка транспортного средства, выпущенного менее 5 лет назад (кроме мотоциклов стоимостью до 100 тыс. грн, самостоятельно собранных транспортных средств или тех, которые получены от благотворителей или на льготных условиях через органы социальной защиты). Приобретение земли, жилья, ценных бумаг, финансовых инструментов, виртуальных активов, строительных материалов или товаров долгосрочного потребления на сумму более 100 тыс. грн. Исключение — покупка жилья в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях (ВОТ) до включения этих территорий в соответствующий перечень.

Наличие значительных сбережений

Наличие на депозитах или в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ) суммы, превышающей 100 тыс. грн.

Собственность на жилье

Наличие в собственности жилья на подконтрольной территории Украины (вне зоны боевых действий или ВОТ) площадью более 13,65 кв. м на человека. Приобретение жилья за счет государственной компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество.

Другие обстоятельства

Пребывание лица на полном государственном содержании (например, в учреждениях социального обеспечения). Пребывание в местах лишения свободы. Получение другой субсидии на оплату аренды или части стоимости аренды жилья.

Процедура прекращения субсидии

Если ВПЛ получает субсидию на аренду, но одновременно имеет право на пособие на проживание, государство требует выбрать один вид поддержки. В таком случае Пенсионный фонд Украины (ПФУ) направляет уведомление о необходимости прекращения выплаты пособия на проживание. Процедура выглядит так:

Сообщение от ПФУ: сообщение направляется заявителю или через банк или Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), в зависимости от того, как подавалось заявление на субсидию. Подписание согласия: в течение 14 дней после получения уведомления заявитель должен подписать согласие на прекращение выплаты помощи на проживание. Это можно сделать лично или через электронную подпись, отправив документ в ПФУ. Последствия неподачи согласия: если согласие не подписано или не отправлено в течение 14 дней, субсидию на аренду не назначат. Назначение субсидии: если согласие подписано, субсидия назначается с месяца, когда прекращается выплата пособия на проживание.

Возобновить помощь на проживание можно со следующего месяца после прекращения субсидии, подав соответствующее заявление. Для этого ВПЛ должен соответствовать критериям для получения помощи на проживание.

Кто может претендовать на субсидию

Субсидия на аренду жилья доступна для ВПЛ, которые соответствуют следующим условиям:

статус ВПЛ. Лица, которые переместились с территорий боевых действий или ВОТ, согласно перечню Минреинтеграции;

отсутствие жилья. В собственности нет жилья на подконтрольной территории Украины площадью более 13,65 кв. м на человека (кроме территорий, откуда они переместились);

поврежденное или уничтоженное жилье. Жилье ВПЛ подтверждено уничтоженным или непригодным для проживания из-за боевых действий, что зафиксировано в Государственном реестре поврежденного имущества.

Необходимые документы

Для получения субсидии на аренду жилья ВПЛ подают:

Договор найма жилья. Подписанный между нанимателем (ВПЛ) и наймодателем. Можно воспользоваться собственным договором или примерной формой от Минсоцполитики. Заявление. По установленной форме, доступной на сайте Минсоцполитики. Другие документы. При необходимости, в зависимости от конкретного случая.

Документы подаются лично или в электронной форме через веб-портал или мобильное приложение ПФУ с наложением электронных подписей. Также можно обратиться в ЦПАУ.

Размер субсидии

Размер субсидии зависит от нескольких факторов:

доходы семьи. Субсидия покрывает расходы на аренду, превышающие 20% совокупного дохода домохозяйства;

количество членов семьи. Чем больше человек, тем выше может быть размер субсидии;

имущественное положение. Учитывается наличие сбережений или иного имущества.

стоимость аренды в регионе. Применяются корректирующие коэффициенты, которые учитывают среднюю цену аренды в конкретном регионе.

Как уточнили "УНН" в Минсоцполитики, по состоянию на 29 мая 2025 года средний размер субсидии составил 5 722,01 грн. На эту дату субсидию получили 44 семьи ВПЛ.

Что еще стоит знать украинцам

Аренда жилья для ВПЛ в Украине значительно упростилась благодаря новой государственной помощи. Это вызывает интерес у граждан о возможности оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, даже если они снимают только комнату или несколько комнат в квартире или доме, а не все помещение целиком.

Также мы сообщали, что переселенцы из Украины, которые из-за войны покинули свои дома, могут получить государственную поддержку. Для ВПЛ предусмотрены различные льготы и выплаты, причем детям-переселенцам уделяется особое внимание.