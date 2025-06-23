На балансе ВР есть квартиры, в которых могли бы жить переселенцы, — Войцеховский

Нардеп Виталий Войцеховский. Фото: sluga-narodu.com

Законопроект об инвентаризации недвижимого имущества, которое можно использовать для ВПЛ, приняли еще в конце 2024 года. В мае правительство представило программу внедрения этой инициативы, но ее до сих пор не реализовали.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 20 июня, сообщил народный депутат Украины Виталий Войцеховский.

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Проблема обеспечения переселенцев жильем

По словам нардепа, в то время, когда переселенцам негде жить, на балансе Верховной Рады находятся пустые квартиры. До конца текущего года планируют сдать в эксплуатацию еще один дом в Киеве и передать на баланс парламента несколько десятков квартир.

"Сегодня администрации на местах (и областные, и районные) проводят половину бессмысленных совещаний, куда вызывают разных специалистов, разных чиновников: как провести НМТ, еще какие-то комиссии... А эту программу (по помощи ВПЛ, — Ред.) не внедряют", — заявил представитель Верховной Рады.

Напомним, переселенцы в Полтавской области могут получить финансовую помощь на аренду жилья. Речь идет о выплатах от благотворительного фонда.

Также мы сообщали, что ВПЛ могут получить субсидию на аренду жилья. Правда, при определенных условиях ее могут не назначить или прекратить.