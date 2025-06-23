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Главная Военная экономика На балансе ВР пустые квартиры, а ВПЛ без дома — заявление нардепа

На балансе ВР пустые квартиры, а ВПЛ без дома — заявление нардепа

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 06:27
На балансе ВР есть квартиры, в которых могли бы жить переселенцы, — Войцеховский
Нардеп Виталий Войцеховский. Фото: sluga-narodu.com
Ключові моменти Проблема обеспечения переселенцев жильем

Законопроект об инвентаризации недвижимого имущества, которое можно использовать для ВПЛ, приняли еще в конце 2024 года. В мае правительство представило программу внедрения этой инициативы, но ее до сих пор не реализовали.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 20 июня, сообщил народный депутат Украины Виталий Войцеховский.

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Проблема обеспечения переселенцев жильем

По словам нардепа, в то время, когда переселенцам негде жить, на балансе Верховной Рады находятся пустые квартиры. До конца текущего года планируют сдать в эксплуатацию еще один дом в Киеве и передать на баланс парламента несколько десятков квартир.

"Сегодня администрации на местах (и областные, и районные) проводят половину бессмысленных совещаний, куда вызывают разных специалистов, разных чиновников: как провести НМТ, еще какие-то комиссии... А эту программу (по помощи ВПЛ, — Ред.) не внедряют", — заявил представитель Верховной Рады.

Напомним, переселенцы в Полтавской области могут получить финансовую помощь на аренду жилья. Речь идет о выплатах от благотворительного фонда.

Также мы сообщали, что ВПЛ могут получить субсидию на аренду жилья. Правда, при определенных условиях ее могут не назначить или прекратить.

Верховная Рада квартиры нардепы переселенцы жилье ВПЛ
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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