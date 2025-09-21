Відео
Мобілізація в Україні — хто у 2026 році втратить бронювання

Мобілізація в Україні — хто у 2026 році втратить бронювання

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 07:30
Хто може втратити відстрочку з 1 січня 2026 року
Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

В Україні з 2026 року зміняться правила бронювання працівників під час мобілізації. Можливість бронювання буде залежати від рівня середньої зарплати, який вимагатимуть з 1 січня для отримання відстрочки.

Про це повідомляє ТСН.

Читайте також:

Хто може втратити відстрочку з 1 січня

Станом на вересень працівники підприємств, які можуть бронювати людей, повинні забезпечувати заробітну плату на рівні щонайменше 20 тисяч гривень на місяць. Однак вже з 1 січня новий поріг становитиме 21,6 тисяч гривень.

"Правилами бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час передбачається, що для бронювання військовозобов’язаних, які займають посади на критично важливих підприємствах, нарахована заробітна плата в кожному місяці останнього звітного періоду (кварталу) має бути не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5", — пояснила виданню адвокат Марина Бекало.

Чому бронювання і держбюджет пов'язані

Зазначимо, що під кінець кожного року Верховна Рада приймає бюджет на наступний рік. В тому числі мова йде про встановлення мінімального розміру заробітної плати.

Згідно з проєктом бюджету на майбутній рік, мінімалку планують встановити на рівні 8 647 гривень. Це означає, що підприємства, які хочуть зберегти можливість бронювати своїх військовозобов’язаних працівників, зобов’язані виплачувати їм щонайменше 21 617,5 грн на місяць (за формулою 8 647 × 2,5).

"Таким чином, стратегічно важливі компанії повинні забезпечити такий рівень зарплат для військовозобов’язаних співробітників, щоб не втратити право на бронювання протягом усього періоду мобілізації", — пояснила Марина Бекало.

У разі недотримання цієї умови підприємство втратить право на бронювання, а його працівники — відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, кому надається безстрокове бронювання від призову згідно закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Також ми інформували, які повістки ТЦК можуть надіслати заброньованим особам.

Артем Кругленко
Автор:
Артем Кругленко
