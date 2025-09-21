Кто может потерять отсрочку с 1 января 2026 года

Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: Винницкий ТЦК

В Украине с 2026 года изменятся правила бронирования работников во время мобилизации. Возможность бронирования будет зависеть от уровня средней зарплаты, который будут требовать с 1 января для получения отсрочки.

Кто может потерять отсрочку с 1 января

По состоянию на сентябрь работники предприятий, которые могут бронировать людей, должны обеспечивать заработную плату на уровне не менее 20 тысяч гривен в месяц. Однако уже с 1 января новый порог составит 21,6 тысяч гривен.

"Правилами бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время предусматривается, что для бронирования военнообязанных, которые занимают должности на критически важных предприятиях, начисленная заработная плата в каждом месяце последнего отчетного периода (квартала) должна быть не ниже размера минимальной заработной платы по стране, умноженной на коэффициент 2,5", — пояснила изданию адвокат Марина Бекало.

Почему бронирование и госбюджет связаны

Отметим, что под конец каждого года Верховная Рада принимает бюджет на следующий год. В том числе речь идет об установлении минимального размера заработной платы.

Согласно проекту бюджета на будущий год, минималку планируют установить на уровне 8 647 гривен. Это означает, что предприятия, которые хотят сохранить возможность бронировать своих военнообязанных работников, обязаны выплачивать им не менее 21 617,5 грн в месяц (по формуле 8 647 × 2,5).

"Таким образом, стратегически важные компании должны обеспечить такой уровень зарплат для военнообязанных сотрудников, чтобы не потерять право на бронирование в течение всего периода мобилизации", — пояснила Марина Бекало.

В случае несоблюдения этого условия предприятие потеряет право на бронирование, а его работники - отсрочку от мобилизации.

