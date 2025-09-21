Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Мобилизация в Украине — кто в 2026 году потеряет бронирование

Мобилизация в Украине — кто в 2026 году потеряет бронирование

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 07:30
Кто может потерять отсрочку с 1 января 2026 года
Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: Винницкий ТЦК

В Украине с 2026 года изменятся правила бронирования работников во время мобилизации. Возможность бронирования будет зависеть от уровня средней зарплаты, который будут требовать с 1 января для получения отсрочки.

Об этом сообщает ТСН. 

Реклама
Читайте также:

Кто может потерять отсрочку с 1 января

По состоянию на сентябрь работники предприятий, которые могут бронировать людей, должны обеспечивать заработную плату на уровне не менее 20 тысяч гривен в месяц. Однако уже с 1 января новый порог составит 21,6 тысяч гривен.

"Правилами бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время предусматривается, что для бронирования военнообязанных, которые занимают должности на критически важных предприятиях, начисленная заработная плата в каждом месяце последнего отчетного периода (квартала) должна быть не ниже размера минимальной заработной платы по стране, умноженной на коэффициент 2,5", — пояснила изданию адвокат Марина Бекало.

Почему бронирование и госбюджет связаны

Отметим, что под конец каждого года Верховная Рада принимает бюджет на следующий год. В том числе речь идет об установлении минимального размера заработной платы.

Согласно проекту бюджета на будущий год, минималку планируют установить на уровне 8 647 гривен. Это означает, что предприятия, которые хотят сохранить возможность бронировать своих военнообязанных работников, обязаны выплачивать им не менее 21 617,5 грн в месяц (по формуле 8 647 × 2,5).

"Таким образом, стратегически важные компании должны обеспечить такой уровень зарплат для военнообязанных сотрудников, чтобы не потерять право на бронирование в течение всего периода мобилизации", — пояснила Марина Бекало.

В случае несоблюдения этого условия предприятие потеряет право на бронирование, а его работники - отсрочку от мобилизации.

Напомним, недавно мы писали, кому предоставляется бессрочная бронь от призыва согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Также мы информировали, какие повестки ТЦК могут прислать забронированным лицам.

армия военный призыв мобилизация война в Украине отсрочка Бронь от мобилизации
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации