Какие повестки может прислать ТЦК забронированным

Какие повестки может прислать ТЦК забронированным

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 06:30
Повестки и мобилизации забронированным - когда ТЦК может это делать
Вручение повестки. Фото: "Главком"

Территориальный центр комплектования может отправлять повестки даже забронированным гражданам. Но лицам с броней могут быть вручены не все виды повесток, а только отдельные.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Повестка для человека с бронированием

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, во время которой часть граждан может получить бронирование как работники стратегически важных предприятий.

К юристам обратился гражданин с броней, он поинтересовался, может ли ТЦК прислать ему отсрочку.

"Да, ТЦК может вызвать Вас повесткой, независимо от наличия оформленного бронирования", — отметил в ответе мужчине адвокат Юрий Айвазян.

Какие повестки могут прийти забронированным

Также юрист объяснил, какой именно вид повесток могут направить забронированному гражданину.

"Только на уточнение данных и прохождение ВВК. И то это вопрос, если Ваши данные уже уточнены и ничего не менялось, да и во время действующей отсрочки военнообязанные не направляются на прохождение ВВК", — подчеркнул Айвазян.

Если не отреагировать на повестку в такой ситуации, гражданина, даже несмотря на имеющееся бронирование, могут объявить в розыск.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать, если повестку вручили не по месту регистрации.

Добавим, мы сообщали о том, что украинцам нужно проверить в процессе вручения им повестки.

повестки бронирование ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
