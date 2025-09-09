Відео
Головна ТЦК Які повістки може надіслати ТЦК заброньованим

Які повістки може надіслати ТЦК заброньованим

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 06:30
Повістки і мобілізації заброньованим - коли ТЦК може це робити
Вручення повістки. Фото: "Главком"

Територіальний центр комплектування може надсилати повістки навіть заброньованим громадянам. Але особам з бронею можуть бути вручені не усі види повісток, але лише окремі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Повістка для людини з бронюванням

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, під час якої частина громадян може отримати бронювання як працівники стратегічно важливих підприємств.

До юристів звернувся громадянин з бронею, він поцікавився, чи може ТЦК надіслати йому відстрочку.

"Так, ТЦК може викликати Вас повісткою, незалежно від наявності оформленого бронювання", — зазначив у відповіді чоловіку адвокат Юрій Айвазян.

Які повістки можуть надійти заброньованим

Також юрист пояснив, який саме вид повісток може бути надісланий заброньованому громадянину.

"Тільки на уточнення даних та проходження ВЛК. І то це питання, якщо Ваші дані вже уточнені і нічого не змінювалося, та й під час чинної відстрочки військовозобов'язані не направляються на проходження ВЛК", — підкреслив Айвазян.

Якщо не відреагувати на повістку в такій ситуації, громадянина, навіть попри наявне бронювання, можуть оголосити у розшук.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, якщо повістку вручили не за місцем реєстрації.

Додамо, ми повідомляли про те, що українцям потрібно перевірити в процесі вручення їм повістки.

повістки бронювання ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
