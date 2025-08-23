Тепер підрозділи ЗСУ можуть самостійно закуповувати дрони у 20 виробників, повідомили у Міноборони

FPV-дрони для ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України розширює можливості постачання безпілотників Збройним силам України. За допомогою інноваційної інформаційно-технологічної системи DOT-Chain Defence, "Агенція оборонних закупівель" уклала нові контракти, що надають змогу купувати безпілотники від 20 виробників серед 146 моделей, що представлені в системі.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

З моменту запуску системи за останні три тижні на фронт було поставлено безпілотників на загальну суму 127 мільйонів гривень. Нові контракти надають доступ до безпілотних систем від таких компаній як Gurzuf Defence, Quantum-Systems, SKYRIPER, Warbirds, ТОВ "ВІК "ДЕВІРО" та ТОВ "Реактивні Дрони".

У Міноборони зазначили, що DOT-Chain Defence демонструє динамічне зростання: все більше виробників приєднуються до маркетплейсу, а військові отримують ширший вибір безпілотних систем.

Наразі DOT-Chain Defence функціонує в режимі пілотного проєкту з участю 12 бригад. Доступні типи безпілотників включають FPV та бомбардувальники. У майбутньому планується розширення асортименту коштом включення інших типів безпілотників, таких як НРК, а також засобів РЕБ та скидів.

Всі виробники кодифікованої продукції можуть взяти участь у системі DOT-Chain Defence і запропонувати свої безпілотні системи військовим.

Раніше повідомлялось, що Міноборони України розпочинає програму закупівель техніки та дронів для бойових бригад. Це буде відбуватись через пряме фінансування підрозділів ЗСУ.

Також стало відомо, що Україна працює над виробництвом далекобійних дронів FP-1. Вони виробляються у темпі 3000 одиниць на місяць, а коштують дешевше за "Шахед".