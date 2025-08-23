Теперь подразделения ВСУ могут самостоятельно закупать дроны у 20 производителей, сообщили в Минобороны

FPV-дроны для ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны Украины расширяет возможности поставки беспилотников Вооруженным силам Украины. С помощью инновационной информационно-технологической системы DOT-Chain Defence, "Агентство оборонных закупок" заключило новые контракты, позволяющие покупать беспилотники от 20 производителей среди 146 моделей, представленных в системе.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Дроны каких компаний теперь можно купить напрямую в подразделение

С момента запуска системы за последние три недели на фронт было поставлено беспилотников на общую сумму 127 миллионов гривен. Новые контракты предоставляют доступ к беспилотным системам от таких компаний как Gurzuf Defence, Quantum-Systems, SKYRIPER, Warbirds, ООО "ВИК "ДЭВИРО" и ООО "Реактивные дроны".

В Минобороны отметили, что DOT-Chain Defence демонстрирует динамичный рост: все больше производителей присоединяются к маркетплейсу, а военные получают более широкий выбор беспилотных систем.

Сейчас DOT-Chain Defence функционирует в режиме пилотного проекта с участием 12 бригад. Доступные типы беспилотников включают FPV и бомбардировщики. В будущем планируется расширение ассортимента за счет включения других типов беспилотников, таких как НРК, а также средств РЭБ и сбросов.

Все производители кодифицированной продукции могут принять участие в системе DOT-Chain Defence и предложить свои беспилотные системы военным.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины начинает программу закупок техники и дронов для боевых бригад. Это будет происходить через прямое финансирование подразделений ВСУ.

Также стало известно, что Украина работает над производством дальнобойных дронов FP-1. Они производятся в темпе 3000 единиц в месяц, а стоят дешевле "Шахед".