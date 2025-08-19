Відео
Підрозділам ЗСУ дадуть гроші на закупівлю дронів — яку суму

Підрозділам ЗСУ дадуть гроші на закупівлю дронів — яку суму

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 06:27
По 7 мільйонів виділять підрозділам ЗСУ на закупівлю техніки та дронів
Боєць ЗСУ з дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України розпочинає програму закупівель спеціалізованої техніки та дронів для бойових бригад, використовуючи пряме фінансування. Ціна техніки буде визначатися на підставі експертизи.

Про це повідомив речник Міністерства Орест Дрималовський.

Читайте також:

Що відомо про спрощену процедуру закупівель

Речник Міноборони заявив, що бойовим бригадам значно збільшено фінансування, спрощено процедуру придбання вживаних пікапів, квадроциклів та мотоциклів. Ціна техніки буде визначатися на підставі експертизи, а закупки здійснюватимуться за умови наявності штатної потреби.

Кожен батальйон Збройних Сил України, що бере участь у бойових діях, отримає 7 мільйонів гривень для придбання необхідної техніки та обладнання, зокрема дронів та транспорту. Обсяг фінансування може бути збільшений залежно від кількості батальйонів.

Крім того, Дрималовський повідомив про успіхи системи DotChain Defense у постачанні FPV-дронів військовим на передову. За перші два тижні роботи платформи було оформлено 43 замовлення на майже 7 тисяч дронів загальною вартістю понад 245 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони Денис Шмигаль розкрив деякі подробиці щодо української крилатої ракети "Фламінго". Міністр заявив, що вона дуже потужна та далекобійна.

Також ми інформували, що вдруге за тиждень дрони СБУ атакували термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані. Є підтвердження ураження хабу.

Міноборони зброя ЗСУ дрони закупівлі ВПК
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
