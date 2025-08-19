Видео
Подразделениям ВСУ дадут деньги на закупку дронов — какую сумму

Подразделениям ВСУ дадут деньги на закупку дронов — какую сумму

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 06:27
По 7 миллионов выделят подразделениям ВСУ на закупку техники и дронов
Боец ВСУ с дроном. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны Украины начинает программу закупок специализированной техники и дронов для боевых бригад, используя прямое финансирование. Цена техники будет определяться на основании экспертизы.

Об этом сообщил представитель Министерства Орест Дрималовский.

Реклама
Читайте также:

Что известно об упрощенной процедуре закупок

Представитель Минобороны заявил, что боевым бригадам значительно увеличено финансирование, упрощена процедура приобретения подержанных пикапов, квадроциклов и мотоциклов. Цена техники будет определяться на основании экспертизы, а закупки будут осуществляться при условии наличия штатной потребности.

Каждый батальон Вооруженных Сил Украины, участвующий в боевых действиях, получит 7 миллионов гривен для приобретения необходимой техники и оборудования, в частности дронов и транспорта. Объем финансирования может быть увеличен в зависимости от количества батальонов.

Кроме того, Дрималовский сообщил об успехах системы DotChain Defense в поставках FPV-дронов военным на передовую. За первые две недели работы платформы было оформлено 43 заказа на почти 7 тысяч дронов общей стоимостью более 245 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что министр обороны Денис Шмыгаль раскрыл некоторые подробности относительно украинской крылатой ракеты "Фламинго". Министр заявил, что она очень мощная и дальнобойная.

Также мы информировали, что второй раз за неделю дроны СБУ атаковали терминал хранения "Шахедов" в Татарстане. Есть подтверждение поражения хаба.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
