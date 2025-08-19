По 7 миллионов выделят подразделениям ВСУ на закупку техники и дронов

Подразделениям ВСУ дадут деньги на закупку дронов — какую сумму
Министерство обороны Украины начинает программу закупок специализированной техники и дронов для боевых бригад, используя прямое финансирование. Цена техники будет определяться на основании экспертизы.
Об этом сообщил представитель Министерства Орест Дрималовский.
Что известно об упрощенной процедуре закупок
Представитель Минобороны заявил, что боевым бригадам значительно увеличено финансирование, упрощена процедура приобретения подержанных пикапов, квадроциклов и мотоциклов. Цена техники будет определяться на основании экспертизы, а закупки будут осуществляться при условии наличия штатной потребности.
Каждый батальон Вооруженных Сил Украины, участвующий в боевых действиях, получит 7 миллионов гривен для приобретения необходимой техники и оборудования, в частности дронов и транспорта. Объем финансирования может быть увеличен в зависимости от количества батальонов.
Кроме того, Дрималовский сообщил об успехах системы DotChain Defense в поставках FPV-дронов военным на передовую. За первые две недели работы платформы было оформлено 43 заказа на почти 7 тысяч дронов общей стоимостью более 245 миллионов гривен.
