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Мінімум виглядає як максимум — яку допомогу від держави отримують діти військовослужбовців

28 серпня 2024 16:29
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Допомога родинам військокових - які програми діють для дітей
Діти військовослужбовців. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Сотні тисяч родин військовослужбовців та ветеранів стикаються з проблемами житла, здоров'я, реабілітації, забезпечення тощо. Та програм державної підтримки не так багато. Наразі діти та родини військових та ветеранів можуть розраховувати на дві чинні соціальні програми. 

Детальніше Новини.LIVE розповіла заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарєва.

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"Міністерство соцполітики розробляє комплексні програми підтримки військовослужбовців та ветеранів. Нещодавно була прийнята нова послуга соціальної  адаптації родин ветеранів і там включається компонент соціального відновлення. Це коли родина збирається разом, з ними працюють психологи, соціальні працівники і допомагають вирішити проблеми, з якими зіштовхується родина", — сказала Токарєва.  

Токарева
Заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарєва. Фото: скриншот

Вона додала, що у 2023 році було понад 156 тисяч родин військовослужбовців та ветеранів, які користувалися соціальними послугами.

"Друга важлива програма — це те, що робить Мінсоцполітики з Міноборони,  це супровід військовослужбовців та їхніх родин. Зараз ми пілотуємо цю послугу з частиною військових підрозділів, щоб соціальні послуги були доступні для родин військовослужбовців", — додала Токарєва.

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