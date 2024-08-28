Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Бійці можуть не платити відсотки за кредитами — як скористатися правом arrow

Бійці можуть не платити відсотки за кредитами — як скористатися правом

28 серпня 2024 09:44
Ксенія Симонова - Редактор
Борги за кредитами — у ТЦК пояснили, як військовим не платити відсотки
Банківська каса. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

Українські військовослужбовці мають право не сплачувати відсотки та штрафи за банківськими кредитами за борги, що виникли після 24 лютого 2022 року. Також доступна реструктуризація заборгованості.

Про те, як скористатися таким правом, розповіли в одному з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, пише Sud.ua.

Читайте також:

Як скористатися кредитними пільгами бійцям

Як зазначили в Одеському обласному ТЦК, згідно з чинним законодавством, військовослужбовці мають право на звільнення від сплати:

  • відсотків за банківськими кредитами за борги;

  • штрафів і пені за несвоєчасне виконання кредитних зобов'язань.

Таке послаблення поширюється тільки на заборгованість, що виникли після повномасштабної війни. Проте не стосується кредитів на житло та автомобільний транспорт. Тобто таким правом можуть скористатися тільки ті, хто має споживчі кредити.

Для отримання кредитних пільг військовим потрібно надати відповідні документи, зокрема з підтвердженням проходження військової служби. Військовослужбовець має особисто звернутися до свого банку з письмовим повідомленням про несення служби. Це може бути:

  • військово-обліковий документ (перша сторінка з особистою інформацією та остання з відміткою про призов);
  • наказ/витяг з наказу, виданий ТЦК чи військовою частиною;
  • лист/довідку, видані відповідними органами;
  • повідомлення про мобілізацію.

Як зауважують у ТЦК, якщо звернутися до банку особисто неможливо, то в деяких випадках це можна зробити через представників. Це можуть бути близькі родичі, адвокати чи громадяни за довіреністю.

Також у разі появи фінансових труднощів, які не дозволяють сплачувати кредит, бійці можуть скористатися правом реструктуризації боргу. Йдеться про перегляд умов кредиту (пролонгування термінів виплати чи зменшення розміру щомісячних платежів). У такому випадку треба подати заяву в банк, додавши документи, де підтверджується проходження служби та складне фінансове становище. А саме копії документів:

  • довідки про зарплату;
  • довідки про доходи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частина громадян з особливими заслугами отримає державне житло. Йдеться про Героїв України, удостоєних ордена "Золота Зірка", а також їхні родини у разі посмертного присвоєння звання.

Також ми писали, що військовослужбовці скаржаться на дискримінацію в "Ощадбанку" під час надання кредитів на встановлення сонячних електростанцій (СЕС). Чоловікові відмовили у видачі грошей, посилаючись на умови програми.

кредити військові борги ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:16 Ремонтні роботи на мережах в Одесі — хто буде без світла до вечора

10:08 Змусили юнака роздягнутися для відео та кинули побитим — на Буковині затримали групу зловмисників

10:03 Потрапила під удар російського дрона — на Херсонщині постраждала померла у лікарні

09:53 П'ють з калюж — британська розвідка повідомила про дефіцит питної води в армії Росії

09:47 Загроза обстрілів надзвичайно висока — скільки кораблів з "Калібрами" чатує у Чорному морі

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

09:44 Бійці можуть не платити відсотки за кредитами — як скористатися правом

09:44 Росіяни атакували безпілотниками Запорізьку область — троє людей загинули, є поранені

09:43 У Києві в суді покарали чоловіка, який побив та пограбував дідуся

Text

09:31 Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

09:30 Центр рекрутингу української армії відкрили ще в одному місті — подробиці

10:16 Ремонтні роботи на мережах в Одесі — хто буде без світла до вечора

10:08 Змусили юнака роздягнутися для відео та кинули побитим — на Буковині затримали групу зловмисників

10:03 Потрапила під удар російського дрона — на Херсонщині постраждала померла у лікарні

09:53 П'ють з калюж — британська розвідка повідомила про дефіцит питної води в армії Росії

09:47 Загроза обстрілів надзвичайно висока — скільки кораблів з "Калібрами" чатує у Чорному морі

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

09:44 Бійці можуть не платити відсотки за кредитами — як скористатися правом

09:44 Росіяни атакували безпілотниками Запорізьку область — троє людей загинули, є поранені

09:43 У Києві в суді покарали чоловіка, який побив та пограбував дідуся

09:30 Центр рекрутингу української армії відкрили ще в одному місті — подробиці

09:26 У трьох областях України вводять екстрені відключення електроенергії

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

09:31 Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

Text

08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2024
Text

23:57 РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

Text

22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

Text

20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

Text

17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

Text

12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Text

12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Text

12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку