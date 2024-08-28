Борги за кредитами — у ТЦК пояснили, як військовим не платити відсотки

Банківська каса. Фото: УНІАН

Українські військовослужбовці мають право не сплачувати відсотки та штрафи за банківськими кредитами за борги, що виникли після 24 лютого 2022 року. Також доступна реструктуризація заборгованості.

Про те, як скористатися таким правом, розповіли в одному з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, пише Sud.ua.

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Як скористатися кредитними пільгами бійцям

Як зазначили в Одеському обласному ТЦК, згідно з чинним законодавством, військовослужбовці мають право на звільнення від сплати:

відсотків за банківськими кредитами за борги;

штрафів і пені за несвоєчасне виконання кредитних зобов'язань.

Таке послаблення поширюється тільки на заборгованість, що виникли після повномасштабної війни. Проте не стосується кредитів на житло та автомобільний транспорт. Тобто таким правом можуть скористатися тільки ті, хто має споживчі кредити.

Для отримання кредитних пільг військовим потрібно надати відповідні документи, зокрема з підтвердженням проходження військової служби. Військовослужбовець має особисто звернутися до свого банку з письмовим повідомленням про несення служби. Це може бути:

військово-обліковий документ (перша сторінка з особистою інформацією та остання з відміткою про призов);

наказ/витяг з наказу, виданий ТЦК чи військовою частиною;

лист/довідку, видані відповідними органами;

повідомлення про мобілізацію.

Як зауважують у ТЦК, якщо звернутися до банку особисто неможливо, то в деяких випадках це можна зробити через представників. Це можуть бути близькі родичі, адвокати чи громадяни за довіреністю.

Також у разі появи фінансових труднощів, які не дозволяють сплачувати кредит, бійці можуть скористатися правом реструктуризації боргу. Йдеться про перегляд умов кредиту (пролонгування термінів виплати чи зменшення розміру щомісячних платежів). У такому випадку треба подати заяву в банк, додавши документи, де підтверджується проходження служби та складне фінансове становище. А саме копії документів:

довідки про зарплату;

довідки про доходи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частина громадян з особливими заслугами отримає державне житло. Йдеться про Героїв України, удостоєних ордена "Золота Зірка", а також їхні родини у разі посмертного присвоєння звання.

Також ми писали, що військовослужбовці скаржаться на дискримінацію в "Ощадбанку" під час надання кредитів на встановлення сонячних електростанцій (СЕС). Чоловікові відмовили у видачі грошей, посилаючись на умови програми.