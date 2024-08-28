Долги по кредитам — в ТЦК объяснили, как военным не платить проценты

Бойцы могут не платить проценты по кредитам — как воспользоваться правом
Украинские военнослужащие имеют право не платить проценты и штрафы по банковским кредитам за долги, возникшие после 24 февраля 2022 года. Также доступна реструктуризация задолженности.
О том, как пользоваться таким правом, рассказали в одном из Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, пишет Sud.ua).
Как воспользоваться кредитными льготами бойцам
Как отметили в Одесском областном ТЦК, согласно действующему законодательству, военнослужащие имеют право на освобождение от уплаты:
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процентов по банковским кредитам за долги;
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штрафов и пени за несвоевременное исполнение кредитных обязательств.
Такое послабление распространяется только на задолженность, возникшую после полномасштабной войны. Однако, не касается кредитов на жилье и автомобильный транспорт. То есть таким правом могут воспользоваться только те, у кого есть потребительские кредиты.
Для получения кредитных льгот военным нужно предоставить соответствующие документы, в том числе с подтверждением прохождения военной службы. Военнослужащий должен обратиться в свой банк с письменным уведомлением о несении службы. Это может быть:
- военно-учетный документ (первая страница с личной информацией и последняя с отметкой о призыве);
- приказ/выписка из приказа, выданный ТЦК или воинской частью;
- письмо/справка, выданные соответствующими органами;
- сообщение о мобилизации.
Как отмечают в ТЦК, если обратиться в банк лично невозможно, то в некоторых случаях это можно сделать через представителей. Это могут быть близкие родственники, адвокаты или граждане по доверенности.
Также в случае появления финансовых трудностей, не позволяющих платить кредит, бойцы могут воспользоваться правом реструктуризации долга. Речь идет о пересмотре условий кредита (пролонгирование сроков выплаты или уменьшение размера ежемесячных платежей). В таком случае следует подать заявление в банк, добавив документы, где подтверждается прохождение службы и сложное финансовое положение. А именно копии документов:
- справки о зарплате;
- справки о доходах.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине часть граждан с особыми заслугами получит государственное жилье. Речь идет о Героях Украины, удостоенных ордена "Золотая Звезда", а также их семьях в случае посмертного присвоения звания.
Также мы писали, что военнослужащие жалуются на дискриминацию в Ощадбанке во время предоставления кредитов на установку солнечных электростанций (СЭС). Мужчине отказали в выдаче денег, ссылаясь на условия программы.
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