Помощь семьям военных - какие программы действуют для детей

Дети военнослужащих. Фото: из открытых источников

Сотни тысяч семей военнослужащих и ветеранов сталкиваются с проблемами жилья, здоровья, реабилитации, обеспечения. Но программ государственной поддержки не так много. Дети и семьи военных и ветеранов могут рассчитывать на две действующие социальные программы.

Подробнее Новини.LIVE рассказала заместитель министра социальной политики Ульяна Токарева.

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"Министерство соцполитики разрабатывает комплексные программы поддержки военнослужащих и ветеранов. Недавно была принята новая услуга социальной адаптации семей ветеранов, и там включается компонент социального восстановления. Это когда семья собирается вместе, с ними работают психологи, социальные работники и помогают решить проблемы, с которыми сталкивается семья", — сказала Токарева.

Заместитель министра социальной политики Ульяна Токарева. Фото: скриншот

Она добавила, что в 2023 году было более 156 тысяч семей военнослужащих и ветеранов, пользовавшихся социальными услугами.

"Вторая важная программа — это то, что делает Минсоцполитики из Минобороны, это сопровождение военнослужащих и их семей. Сейчас мы пилотируем эту услугу с частью военных подразделений, чтобы социальные услуги были доступны для семей военнослужащих", — добавила Токарева.