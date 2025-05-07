Бійці, які перебувають у стані тимчасової непрацездатності, отримують оплату від своєї військової частини

Військові ЗСУ у лікарні. Ілюстративне фото: Суспільне Львів

Пенсійний фонд України повідомив про порядок оплати лікарняних під час мобілізації. Військовослужбовці, які перебувають у стані тимчасової непрацездатності, отримують оплату від своєї військової частини.

Про це інформує Судово-юридична газета.

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Як оплачуються лікарняні військовим

Видання зазначає, що особи, які отримали інвалідність під час виконання державного обов'язку (мобілізації), не набувають статусу застрахованої особи згідно із законодавством. Це пов'язано з тим, що такі працівники звільняються від виконання своїх трудових обов'язків та зберігають лише місце роботи та посаду.

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У період мобілізації військовозобов'язані, які були призвані на військову службу, отримують грошове забезпечення коштом Державного бюджету України. Вони набувають нового юридичного статусу — військовослужбовців, і на них поширюються інші норми соціального захисту у випадку тимчасової втрати працездатності.

Електронні листки непрацездатності, які автоматично формуються для військовослужбовця, не потребують опрацювання підприємством, розрахунки та подання заяви-розрахунку до ПФУ.

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Після демобілізації працівник зобов'язаний приступити до роботи на попередньому місці праці. Оплата лікарняних здійснюється роботодавцем з дати, коли застрахована особа приступила до виконання своїх основних обов'язків на підприємстві відповідно до наказу.

Раніше повідомлялось, що в українських військовослужбовців є можливість претендувати на кілька видів пенсії, серед яких — пенсія по інвалідності. Оформити виплати можуть учасники бойових дій (УБД), які прослужили в армії менше, ніж рік.

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Також ми розповідали про одноразову грошову допомогу (ОГД) для військовослужбовців, які отримали інвалідність під час виконання обов'язків військової служби.

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