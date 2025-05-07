Бойцы, которые находятся в состоянии временной нетрудоспособности, получают оплату от своей воинской части

Военные ВСУ в больнице. Иллюстративное фото: Общественное Львов

Пенсионный фонд Украины сообщил о порядке оплаты больничных во время мобилизации. Военнослужащие, находящиеся в состоянии временной нетрудоспособности, получают оплату от своей воинской части.

Об этом информирует Судебно-юридическая газета.

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Издание отмечает, что лица, получившие инвалидность при исполнении государственного долга (мобилизации), не приобретают статус застрахованного лица согласно законодательству. Это связано с тем, что такие работники освобождаются от выполнения своих трудовых обязанностей и сохраняют только место работы и должность.

В период мобилизации военнообязанные, которые были призваны на военную службу, получают денежное обеспечение за счет средств Государственного бюджета Украины. Они приобретают новый юридический статус - военнослужащих, и на них распространяются другие нормы социальной защиты в случае временной потери трудоспособности.

Электронные листки нетрудоспособности, которые автоматически формируются для военнослужащего, не требуют обработки предприятием, расчетов и подачи заявления-расчета в ПФУ.

После демобилизации работник обязан приступить к работе на предыдущем месте работы. Оплата больничных осуществляется работодателем с даты, когда застрахованное лицо приступило к выполнению своих основных обязанностей на предприятии в соответствии с приказом.

Ранее сообщалось, что в украинских военнослужащих есть возможность претендовать на несколько видов пенсии, среди которых - пенсия по инвалидности. Оформить выплаты могут участники боевых действий (УБД), которые прослужили в армии меньше, чем год.

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