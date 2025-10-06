Держава пропонує таким чоловікам суттєві пільги, але на контракт візьмуть не всіх

Подача документів до ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Зараз в ЗСУ є можливість підписати контракт на службу чоловікам, яким виповнилось 60 та більше років, адже залучити до служби їх можуть тільки добровільно. При цьому укладення такого контракту передбачає отримання значного соціального пакета.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Які пільги за контрактом ЗСУ для тих, хто старше 60 років:

До переліку таких пільг належать: безплатний проїзд у громадському транспорті, суттєві знижки на оплату комунальних послуг, можливість отримання іпотеки за ставкою 3% та повне медичне забезпечення коштом держави.

Для участі в програмі необхідно пройти військово-лікарську комісію, яка визначить придатність кандидата до служби. Після успішного проходження комісії більшість кандидатів отримують призначення на небойові посади у солдатському, сержантському чи старшинському складі.

В разі наявності спеціальної освіти та досвіду існує можливість обійняти офіцерську посаду.

На контракт візьмуть не всіх:

Важливо зазначити, що умови участі в програмі доволі чіткі: необхідний попередній військовий досвід, відповідна військово-облікова спеціальність та освіта. Програма спрямована на осіб, які вже володіють знаннями та навичками з військової справи й здатні виконувати службові обов'язки на належному рівні.

Нещодавно стало відомо, що українським військовим можуть підвищити мінімальні виплати — про які суми йдеться.

Раніше ми інформували, коли отримують перші виплати щойно мобілізовані.