Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Контракт "кому за 60" — какую помощь и льготы можно получить

Контракт "кому за 60" — какую помощь и льготы можно получить

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 06:27
Государство предлагает таким мужчинам существенные льготы, но на контракт возьмут не всех
Подача документов в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Сейчас в ВСУ есть возможность подписать контракт на службу мужчинам, которым исполнилось 60 и более лет, ведь привлечь к службе их могут только добровольно. При этом заключение такого контракта предусматривает получение значительного социального пакета.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какие льготы по контракту ВСУ для тех, кто старше 60 лет:

В перечень таких льгот относятся: бесплатный проезд в общественном транспорте, существенные скидки на оплату коммунальных услуг, возможность получения ипотеки по ставке 3% и полное медицинское обеспечение за счет государства.

Для участия в программе необходимо пройти военно-врачебную комиссию, которая определит пригодность кандидата к службе. После успешного прохождения комиссии большинство кандидатов получают назначение на небоевые должности в солдатском, сержантском или старшинском составе.

При наличии специального образования и опыта существует возможность занять офицерскую должность.

На контракт возьмут не всех:

Важно отметить, что условия участия в программе довольно четкие: необходим предыдущий военный опыт, соответствующая военно-учетная специальность и образование. Программа направлена на лиц, которые уже обладают знаниями и навыками по военному делу и способны выполнять служебные обязанности на должном уровне.

Недавно стало известно, что украинским военным могут повысить минимальные выплаты — о каких суммах идет речь.

Ранее мы информировали, когда получают первые выплаты только мобилизованные.

ВСУ деньги армия льготы контракт
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации