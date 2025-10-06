Государство предлагает таким мужчинам существенные льготы, но на контракт возьмут не всех

Подача документов в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Сейчас в ВСУ есть возможность подписать контракт на службу мужчинам, которым исполнилось 60 и более лет, ведь привлечь к службе их могут только добровольно. При этом заключение такого контракта предусматривает получение значительного социального пакета.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какие льготы по контракту ВСУ для тех, кто старше 60 лет:

В перечень таких льгот относятся: бесплатный проезд в общественном транспорте, существенные скидки на оплату коммунальных услуг, возможность получения ипотеки по ставке 3% и полное медицинское обеспечение за счет государства.

Для участия в программе необходимо пройти военно-врачебную комиссию, которая определит пригодность кандидата к службе. После успешного прохождения комиссии большинство кандидатов получают назначение на небоевые должности в солдатском, сержантском или старшинском составе.

При наличии специального образования и опыта существует возможность занять офицерскую должность.

На контракт возьмут не всех:

Важно отметить, что условия участия в программе довольно четкие: необходим предыдущий военный опыт, соответствующая военно-учетная специальность и образование. Программа направлена на лиц, которые уже обладают знаниями и навыками по военному делу и способны выполнять служебные обязанности на должном уровне.

Недавно стало известно, что украинским военным могут повысить минимальные выплаты — о каких суммах идет речь.

Ранее мы информировали, когда получают первые выплаты только мобилизованные.