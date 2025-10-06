Государство предлагает таким мужчинам существенные льготы, но на контракт возьмут не всех

Контракт "кому за 60" — какую помощь и льготы можно получить
Сейчас в ВСУ есть возможность подписать контракт на службу мужчинам, которым исполнилось 60 и более лет, ведь привлечь к службе их могут только добровольно. При этом заключение такого контракта предусматривает получение значительного социального пакета.
Какие льготы по контракту ВСУ для тех, кто старше 60 лет:
В перечень таких льгот относятся: бесплатный проезд в общественном транспорте, существенные скидки на оплату коммунальных услуг, возможность получения ипотеки по ставке 3% и полное медицинское обеспечение за счет государства.
Для участия в программе необходимо пройти военно-врачебную комиссию, которая определит пригодность кандидата к службе. После успешного прохождения комиссии большинство кандидатов получают назначение на небоевые должности в солдатском, сержантском или старшинском составе.
При наличии специального образования и опыта существует возможность занять офицерскую должность.
На контракт возьмут не всех:
Важно отметить, что условия участия в программе довольно четкие: необходим предыдущий военный опыт, соответствующая военно-учетная специальность и образование. Программа направлена на лиц, которые уже обладают знаниями и навыками по военному делу и способны выполнять служебные обязанности на должном уровне.
