Контрактна служба в ЗСУ - довідки, потрібні для успішного зарахування на контракт

Контракт із ЗСУ — які довідки варто підготувати на ВЛК
Громадянин, який хоче підписати контракт на військову службу у Збройних силах України, має пройти військово-лікарську комісію. До проходження ВЛК такій особі варто підготувати три важливі довідки.
Вимоги до контрактника
Для того, аби підписати контракт зі Збройними силами, громадяни мусять відповідати низці вимог.
Це, зокрема, стан здоров’я, який дозволяє проходити військову службу і брати участь у бойових діях.
Для цього громадянин буде змушений пройти військово-лікарську комісію і отримати відповідний висновок.
Три потрібні довідки
У статті пояснили, які довідки варто підготувати заздалегідь, ще до проходження військово-лікарської комісії.
Це три наступні документи:
- довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, зокрема на предмет вживання психоактивних речовин (форма 100-2/о);
- довідка зі шкірно-венерологічного диспансеру (разом з копією реакції мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW));
- довідка з протитуберкульозного диспансеру (разом з копією рентгенологічного (флюорографічного) дослідження органів грудної клітки).
"Як отримати ці довідки, може пояснити сімейний лікар, з яким ви маєте укладену декларацію", — йдеться у матеріалі.
