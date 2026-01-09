Контрактна служба в ЗСУ - довідки, потрібні для успішного зарахування на контракт

Українські військовослужбовці. Фото: ОК "Південь"

Громадянин, який хоче підписати контракт на військову службу у Збройних силах України, має пройти військово-лікарську комісію. До проходження ВЛК такій особі варто підготувати три важливі довідки.

Про це йдеться у матеріалі на сайті "АрміяInform".

Вимоги до контрактника

Для того, аби підписати контракт зі Збройними силами, громадяни мусять відповідати низці вимог.

Це, зокрема, стан здоров’я, який дозволяє проходити військову службу і брати участь у бойових діях.

Для цього громадянин буде змушений пройти військово-лікарську комісію і отримати відповідний висновок.

Три потрібні довідки

У статті пояснили, які довідки варто підготувати заздалегідь, ще до проходження військово-лікарської комісії.

Це три наступні документи:

довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, зокрема на предмет вживання психоактивних речовин (форма 100-2/о);

довідка зі шкірно-венерологічного диспансеру (разом з копією реакції мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW));

довідка з протитуберкульозного диспансеру (разом з копією рентгенологічного (флюорографічного) дослідження органів грудної клітки).

"Як отримати ці довідки, може пояснити сімейний лікар, з яким ви маєте укладену декларацію", — йдеться у матеріалі.

