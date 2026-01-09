Контрактная служба в ВСУ - справки, необходимые для успешного зачисления на контракт

Контракт с ВСУ — какие справки стоит подготовить на ВВК
Гражданин, который хочет подписать контракт на военную службу в Вооруженных силах Украины, должен пройти военно-врачебную комиссию. До прохождения ВВК такому лицу следует подготовить три важные справки.
Об этом говорится в материале на сайте "АрміяInform".
Требования к контрактнику
Для того, чтобы подписать контракт с Вооруженными силами, граждане должны соответствовать ряду требований.
Это, в частности, состояние здоровья, которое позволяет проходить военную службу и участвовать в боевых действиях.
Для этого гражданин будет вынужден пройти военно-врачебную комиссию и получить соответствующее заключение.
Три нужные справки
В статье объяснили, какие справки стоит подготовить заранее, еще до прохождения военно-врачебной комиссии.
Это три следующих документа:
- справка о прохождении предварительного, периодического и внеочередного психиатрических осмотров, в частности на предмет употребления психоактивных веществ (форма 100-2/о);
- справка из кожно-венерологического диспансера (вместе с копией реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW));
- справка из противотуберкулезного диспансера (вместе с копией рентгенологического (флюорографического) исследования органов грудной клетки).
"Как получить эти справки, может объяснить семейный врач, с которым вы имеете заключенную декларацию", — говорится в материале.
