Україна
Контракт с ВСУ — какие справки стоит подготовить на ВВК

Контракт с ВСУ — какие справки стоит подготовить на ВВК

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 05:59
Контрактная служба в ВСУ - справки, необходимые для успешного зачисления на контракт
Украинские военнослужащие. Фото: ОК "Південь"

Гражданин, который хочет подписать контракт на военную службу в Вооруженных силах Украины, должен пройти военно-врачебную комиссию. До прохождения ВВК такому лицу следует подготовить три важные справки.

Об этом говорится в материале на сайте "АрміяInform".

Требования к контрактнику

Для того, чтобы подписать контракт с Вооруженными силами, граждане должны соответствовать ряду требований.

Это, в частности, состояние здоровья, которое позволяет проходить военную службу и участвовать в боевых действиях.

Для этого гражданин будет вынужден пройти военно-врачебную комиссию и получить соответствующее заключение.

Три нужные справки

В статье объяснили, какие справки стоит подготовить заранее, еще до прохождения военно-врачебной комиссии.

Это три следующих документа:

  • справка о прохождении предварительного, периодического и внеочередного психиатрических осмотров, в частности на предмет употребления психоактивных веществ (форма 100-2/о);
  • справка из кожно-венерологического диспансера (вместе с копией реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW));
  • справка из противотуберкулезного диспансера (вместе с копией рентгенологического (флюорографического) исследования органов грудной клетки).

"Как получить эти справки, может объяснить семейный врач, с которым вы имеете заключенную декларацию", — говорится в материале.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
