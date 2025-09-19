Відео
Україна
"Контракт 60+" — який алгоритм підписання угоди

"Контракт 60+" — який алгоритм підписання угоди

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 07:30
Як долучитися до війська за "Контрактом 60+" — алгоритм
Військовий старшого віку. Фото ілюстративне: Повернись живим/Facebook

Громадяни віком від 60 років тепер також можуть добровільно підписувати річний контракт на військову службу. У війську вони обійматимуть здебільшого небойові посади.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів офіцер 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.

Читайте також:

Як укласти "Контракт 60+"

Перш ніж підписати контракт, кандидати проходять ВЛК. Якщо медкомісія визнає їх придатними, долучаються до війська. Зазвичай громадяни віком 60+ служать у солдатському, сержантському та старшинському складі, а за умови наявності відповідної підготовки стають офіцерами. 

Щоб долучитися до лав захисників України, потрібно мати досвід служби, військово-обілікову спеціальність, що відповідає посаді, та військову підготовку. Перевагу нададуть претендентам, яких звільнили зі служби після 2015 року, учасникам бойових дій і представникам дефіцитних спеціальностей.

Які документи потрібні для підписання "Контракту 60+":

  • довідка МВС про відсутність або наявність судимості;
  • завірені копії військово-облікового документа;
  • документи про освіту;
  • за наявності документи, що підтверджують поранення, нагороди чи участь у бойових діях;
  • згода на обробку персональних даних.

Долучитися до війська можна, подавши заявку на сайті 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ. Інший спосіб — звернутися до представництв у Києві, Сумах, Львові, Дніпрі, Одесі чи Харкові. 

Консультації надають на гарячій лінії: 0 800 503 696.

Нагадаємо, громадянам віком 60+ пропонують укласти контракт на військову службу. Наразі таку процедуру вже офіційно запустили. 

Раніше заступник командира 3-го армійського корпусу підполковник ЗСУ Максим Жорін повідомив, що до лав 3-ї ОШБр долучається чимало молоді. Він розповів, що у таких бійців є пропозиції, а керівництво допомагає втілити ці ідеї в життя.

мобілізація контракт військовослужбовці Рекрутинг військова служба
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
