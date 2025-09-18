Відео
Головна Військова економіка Українці віком 60+ тепер можуть служити у ЗСУ — що відомо

Українці віком 60+ тепер можуть служити у ЗСУ — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 07:30
Костенко заявив, що служити у ЗСУ можуть люди яким більше 60 років
Українські військовослужбовці на шикуванні. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В Україні громадяни віком 60+ можуть тепер укладати контракт на військову службу. Наразі вже можна звертатися до військових частин і ТЦК.

Про це у Facebook повідомив секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко.

Читайте також:

Що відомо про можливість службу у ЗСУ людям, яким більше 60 років

За словами Костенка, до військових частин і ТЦК та СП уже розіслали алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на службу за контрактом громадян від 60 років.

"Це означає, що процедура офіційно запущена – тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів", — пояснив секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки.

Нагадаємо, нещодавно заступник командира 3-го армійського корпусу підполковник ЗСУ Максим Жорін повідомив, що до лав 3-ї ОШБр долучається чимало молоді. Він розповів, що у таких бійців є пропозиції, а керівництво допомагає втілити ці ідеї в життя.

Також ми писали, що кілька днів тому з 92 ОШБр вперше підписали контракт дівчата за програмою "18-24". Вони стали операторами дронів.

ЗСУ армія мобілізація війна в Україні контракт військова служба
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
