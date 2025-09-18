Костенко заявил, что служить в ВСУ могут люди которым больше 60 лет

Украинские военнослужащие на построении. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Украине граждане в возрасте 60+ могут теперь заключать контракт на военную службу. Сейчас уже можно обращаться в воинские части и ТЦК.

Об этом в Facebook сообщил секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

Что известно о возможности службы в ВСУ людям, которым больше 60 лет

По словам Костенко, в воинские части и ТЦК и СП уже разослали алгоритм действий должностных лиц по принятию на службу по контракту граждан от 60 лет.

"Это означает, что процедура официально запущена - теперь вы можете обращаться в воинские части и ТЦК и СП для оформления необходимых документов", — пояснил секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности.

Напомним, недавно заместитель командира 3-го армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин сообщил, что в ряды 3-й ОШБр приобщается немало молодежи. Он рассказал, что у таких бойцов есть предложения, а руководство помогает воплотить эти идеи в жизнь.

Также мы писали, что несколько дней назад с 92 ОШБр впервые подписали контракт девушки по программе "18-24". Они стали операторами дронов.