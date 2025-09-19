Видео
Видео

"Контракт 60+" — какой алгоритм подписания соглашения

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 07:30
Как присоединиться к армии по "Контракту 60+" — алгоритм
Военный старшего возраста. Фото иллюстративное: Повернись живим/Facebook

Граждане в возрасте от 60 лет теперь также могут добровольно подписывать годовой контракт на военную службу. В армии они будут занимать в основном небоевые должности.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал офицер 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель.

Как заключить "Контракт 60+"

Прежде чем подписать контракт, кандидаты проходят ВВК. Если медкомиссия признает их годными, приобщаются к войску. Обычно граждане в возрасте 60+ служат в солдатском, сержантском и старшинском составе, а при условии наличия соответствующей подготовки становятся офицерами.

Чтобы присоединиться к рядам защитников Украины, нужно иметь опыт службы, военно-учетную специальность, соответствующую должность и военную подготовку. Предпочтение отдадут претендентам, которых уволили со службы после 2015 года, участникам боевых действий и представителям дефицитных специальностей.

Какие документы нужны для подписания "Контракта 60+":

  • справка МВД об отсутствии или наличии судимости;
  • заверенные копии военно-учетного документа;
  • документы об образовании;
  • при наличии документы, подтверждающие ранения, награды или участие в боевых действиях;
  • согласие на обработку персональных данных.

Приобщиться к войску можно, подав заявку на сайте 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. Другой способ — обратиться в представительства в Киеве, Сумах, Львове, Днепре, Одессе или Харькове.

Консультации предоставляют на горячей линии: 0 800 503 696.

Напомним, гражданам в возрасте 60+ предлагают заключить контракт на военную службу. На данный момент такую процедуру уже официально запустили.

Ранее заместитель командира 3-го армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин сообщил, что к рядам 3-й ОШБр приобщается немало молодежи. Он рассказал, что у таких бойцов есть предложения, а руководство помогает воплотить эти идеи в жизнь.

мобилизация контракт военнослужащие Рекрутинг военная служба
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
