Контракт для чоловіків від 18 до 25 років - скільки грошей заплатить держава за службу

Гроші для військових. Фото: з відкритих джерел

Уряд пропонує молодим хлопям віком від 18 до 25 років підписувати річний контракт на службу в Збройних Силах України, мотивуючи їх виплатою в мільйон гривень. Та всю суму дадуть не одразу, а частину можуть не виплатити взагалі.

Про умови урядової постанови, Новини.LIVE пояснив юрист АО "Веріті Груп" Владислав Лук’яненко.

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"Військовослужбовцям, які уклали контракт відповідно до цього Порядку, виплачується одноразова грошова допомога після укладення контракту, проходження відповідної підготовки та вступу до виконання обов’язків за посадою у військових частинах, у розмірі 1 млн гривень", — пояснив юрист.

Як виплачуватимуть гроші контрактнику. Фото: Новини.LIVE

Гроші виплатять трьома частинами:

перша частина — 200 000 гривень протягом п’яти робочих днів після підписання контракту та вступу до виконання обов’язків за посадою, на яку призначений;

друга частина — 300 000 гривень протягом п’яти робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових (спеціальних) завдань, про що оголошується наказом командира військової частини;

третя частина — 500 000 гривень у день виключення із списків особового складу військової частини, а у разі продовження військової служби за новим контрактом — в останній день дії контракту.

Мотивація від держави для служби в ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Важливо, що третю частину можуть не виплатити. Якщо контракт принититься, тобто його розірвуть, через закінчення воєєного стану, тоді гроші можуть виплатити, але за певного алгоритму. Виплатять із розрахунку 1/6 від 500 000 гривень за кожні 30 днів служби під час воєнного стану (сумарно обчислених), але не більше ніж 500 000 гривень.

Якщо чоловік достроково розірве контракт через сімейні обставини або з інших поважних причин, неотримані частини одноразової грошової допомоги не виплачуються.

У разі припинення контракту через поранення (травм, контузій, каліцтв) під час захисту Вітчизни, невиплачена частина виплачується в повному обсязі у день його виключення із списків особового складу військової частини.

"Ще є пункт, що у разі систематичного невиконання військовослужбовцем умов контракту він відшкодовує в повному обсязі виплачену йому одноразову грошову допомогу, неотримана частина такої допомоги не виплачується", — додав юрист.

Що вважається систематичним невиконанням контракту і більше деталей про урядову постанову — в широкій аналітиці юриста для Новини.LIVE.