Контракт для мужчин от 18 до 25 лет - сколько денег заплатит государство за службу

Деньги для военных. Фото: из открытых источников

Правительство предлагает молодым ребятам в возрасте от 18 до 25 лет подписывать годовой контракт на службу в Вооруженных Силах Украины, мотивируя их выплатой в миллион гривен. Но всю сумму дадут не сразу, а часть могут не выплатить вообще.

Об условиях правительственного постановления, Новини.LIVE объяснил юрист АО "Верити Групп" Владислав Лукьяненко.

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"Военнослужащим, заключившим контракт в соответствии с настоящим Порядком, выплачивается единовременное денежное пособие после заключения контракта, прохождения соответствующей подготовки и вступления в исполнение обязанностей по должности в воинских частях, в размере 1 млн гривен", — обьяснил юрист.

Как будут выплачивать деньги контрактнику. Фото: Новини.LIVE

Деньги выплатят тремя частями:

первая часть — 200 000 гривен в течение пяти рабочих дней после подписания контракта и вступления в исполнение обязанностей по должности, на которую назначен;

вторая часть — 300 000 гривен в течение пяти рабочих дней после прохождения соответствующей подготовки и привлечения к выполнению боевых (специальных) задач, о чем объявляется приказом командира воинской части;

третья часть — 500 000 гривен в день исключения из списков личного состава воинской части, а в случае продолжения военной службы по новому контракту — в последний день действия контракта.

Мотивация от государства для службы в ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Важно, что третью часть могут не выплатить. Если контракт прекратится, то есть его расторгнут, из-за окончания военного положения, тогда деньги могут выплатить, но по определенному алгоритму. Выплатят из расчета 1/6 от 500 000 гривен за каждые 30 дней службы во время военного положения (суммарно исчисленных), но не более 500 000 гривен.

Если человек досрочно расторгнет контракт по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, неполученные части единовременного денежного пособия не выплачиваются.

В случае прекращения контракта из-за ранения (травм, контузий, увечий) во время защиты Отечества, невыплаченная часть выплачивается в полном объеме в день его исключения из списков личного состава воинской части.

"Еще есть пункт, что в случае систематического невыполнения военнослужащим условий контракта он возмещает в полном объеме выплаченную ему единовременную денежную помощь, неполученная часть такой помощи не выплачивается", — добавил юрист.

Что считается систематическим невыполнением контракта и больше деталей о правительственном постановлении — в широкой аналитике юриста для Новини.LIVE.