Грошова компенсація за оренду для бійців — що змінилось у 2024 році

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські військовослужбовці мають право на отримання щомісячної грошової компенсації за оренду житла. У 2024 році суми виплат змінились, а найбільші розміри виплачують тим, хто проживає в столиці України.

Про це йдеться у матеріалі профільного видання АрміяInform.

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Хто має право на компенсацію оплати оренди

Відповідне питання регулює урядова постанова № 450 від 26 червня 2013 р. "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Держспецзв’язку та Держспецтранспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень" (зі змінами в постанові №1160 від 27 грудня 2018 року).

Згідно із законодавством, компенсація надається бійцям, які служать за контрактом за місцем проходження служби, згідно з наказом командира військової частини. А саме:

офіцерам (зокрема, за призовом офіцерського складу);

сержантам і старшинам;

рядовим;

курсантам військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів цивільних вишів, які мають родини.

Як зазначається, на відповідну виплату мають право всі військові, окрім тих, кого призвали на військову службу в рамках мобілізації.

Як змінились суми виплат у 2024 році

Розміри компенсацій за оренду житла відрізняються і залежать від регіону, де розташована військова частина, куди переїхав військовий. У 2024 році суми відшкодування оплати зросли:

у Києві — 4,56 тис. грн на місяць (на 760 грн більше проти 2023 року);

в обласних центрах — 3,42 тис. грн (на 570 грн);

в інших населених пунктах — 2,28 тис. грн (на 380 грн).

Також кінцева сума залежить від кількості осіб у родині. Якщо в сім'ї військового є три та більше людей, то виплата зросте у півтора раза.

Графіка. Джерело: Армія.Inform

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони розповіли, які суми виплачують військовослужбовцям Збройних Сил, зарахованим у розпорядження. Зокрема, розмір грошового забезпечення залежить від займаної раніше посади.

Також ми писали, що невчасний обмін приписного посвідчення на військовий квиток, навіть якщо це сталося до початку повномасштабної війни, вважається адмінпорушенням та карається штрафом. Втім, якщо порушення сталося ще до 2022 року, його можна оскаржити в суді.