Зарплати в армії — скільки платять військовим, зарахованим у розпорядження командира

Українські військові. Фото: GeneralStaff

Міністерство оборони повідомило, які суми виплачують військовослужбовцям Збройних Сил, зарахованим у розпорядження. Зокрема, розмір грошового забезпечення залежить від займаної раніше посади.

Про це йдеться повідомленні пресслужби Міноборони.

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Виплати бійцям, зарахованим у розпорядження командира

Зарахування в розпорядження або "виведення поза штат" означає закріплення військових, які не можуть через певні обставини виконувати обов'язки служби і не можуть звільнитися, за військовою частиною для вирішення питання щодо подальшого проходження ними служби в ЗСУ.

Як зазначають в оборонному відомстві, грошове забезпечення бійцям, зарахованим у розпорядження відповідних командирів, виплачують у розмірі грошового забезпечення, яке раніше одержували за займаними посадами, тобто до зарахування в розпорядження. Однак не більше, ніж два місяці.

Надалі виплата військовим після перебування у розпорядженні понад два місяці дорівнює сумі, що складається з розміру окладу за військовим званням та надбавок за вислугу років.

Військові, які через поранення (контузія/травма/каліцтво), що пов’язане із захистом країни, і яких військово-лікарська комісія визнала обмежено придатними до служби чи непридатними з переоглядом через

6 — 12 місяців та зараховані у розпорядження командирів, упродовж двох місяців з дати зарахування у розпорядження (без часу відпустки та лікування) отримують грошове забезпечення (не враховуючи додаткову винагороду) у розмірі за останньою займаною посадою.

Водночас, після перебування у розпорядженні більш ніж два місяці і до завершення перебування у розпорядженні такі бійці щомісячно отримують оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років та додаткову винагороду у розмірі 20,1 тис. гривень.

"...військовослужбовцям, які за висновком військово-лікарської комісії не придатні до військової служби у Десантно-штурмових військах, морській піхоті Військово-Морських Сил, Силах спеціальних операцій, але придатні до військової служби, для здійснення виплати додаткової винагороди у розмірі 20 100 підстав немає", — йдеться у пояснені відомства.

За таких обставин виплату грошового забезпечення у повному обсязі поновлять за умови призначення та вступу бійців до виконання обов’язків за посадами в інших видах ЗСУ.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що під час мобілізації деякі українці йдуть на службу з відкритими кредитами. Законодавство України включає норми, спрямовані на вирішення таких ситуацій з банками та іншими фінансовими установами.

Також повідомлялося, що в Україні оплата праці військовослужбовців має свої особливості, що залежить від низки критеріїв. Відомо, які існують нюанси у нарахуванні грошового забезпечення та причини, чому бійці можуть не отримати кошти вчасно.