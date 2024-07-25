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Зарплаты в ВСУ — какие суммы получают бойцы, зачисленные в распоряжение командира

25 июля 2024 12:22
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в армии — сколько платят военным, зачисленным в распоряжение командира
Украинские военные. Фото: GeneralStaff
Ксения Симонова - Редактор

Министерство обороны сообщило, какие суммы выплачиваются военнослужащим Вооруженных Сил, зачисленным в распоряжение командира. В частности, размер денежного довольствия зависит от занимаемой ранее должности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

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Выплаты бойцам, зачисленным в распоряжение командира

Зачисление в распоряжение или "выведение вне штата" означает закрепление военных, которые не могут в силу определенных обстоятельств исполнять обязанности службы и не могут уволиться, за воинской частью для решения вопроса о дальнейшем прохождении ими службы в ВСУ.

Как отмечают в оборонном ведомстве, денежное довольствие бойцам, зачисленным в распоряжение соответствующих командиров, выплачивают в размере денежного довольствия, которое ранее получали по занимаемым должностям, то есть до зачисления в распоряжение. Однако не более двух месяцев.

В дальнейшем выплата военным после нахождения в распоряжении более двух месяцев равна сумме, состоящей из размера оклада по воинскому званию и надбавок за выслугу лет.

Военные, которые из-за ранений (контузия/травма/увечье), связанных с защитой страны, которых военно-врачебная комиссия признала ограниченно пригодными к службе или непригодными с пересмотром через 6 — 12 месяцев и зачисленные в распоряжение командиров, в течение двух месяцев с даты зачисления в распоряжение (без времени отпуска и лечения) получают денежное довольствие (не учитывая дополнительное вознаграждение) в размере по последней занимаемой должности.

В то же время, после пребывания в распоряжении более двух месяцев и до завершения пребывания в распоряжении такие бойцы ежемесячно получают оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20,1 тыс. гривен.

"...военнослужащим, которые по заключению военно-врачебной комиссии не пригодны к военной службе в Десантно-штурмовых войсках, морской пехоте Военно-Морских Сил, Силах специальных операций, но пригодны к военной службе, для осуществления выплаты дополнительного вознаграждения в размере 20 100 оснований нет", — говорится в объяснении ведомства.

При таких обстоятельствах выплату денежного довольствия в полном объеме возобновят при условии назначения и вступления бойцов к исполнению обязанностей по должностям в других видах ВСУ.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что во время мобилизации некоторые украинцы идут на службу с открытыми кредитами. Законодательство Украины включает нормы, направленные на разрешение таких ситуаций с банками и другими финансовыми учреждениями.

Также сообщалось, что в Украине оплата труда военнослужащих имеет свои особенности, что зависит от ряда критериев. Известно, какие существуют нюансы в начислении денежного довольствия и причины, почему бойцы могут не получить средства вовремя.

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