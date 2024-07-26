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Компенсации за аренду жилья для военных — кто имеет право и какие суммы

26 июля 2024 10:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная компенсация за аренду для бойцов — что изменилось в 2024 году
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинские военнослужащие имеют право на получение ежемесячной компенсации за аренду жилья. В 2024 году суммы выплат изменились, а самые большие размеры выплачиваются тем, кто проживает в столице Украины.

Об этом говорится в материале профильного издания АрмияInform.

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Соответствующий вопрос регулирует правительственное постановление № 450 от 26 июня 2013 года "О размере и порядке выплаты денежной компенсации военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Госспецсвязи и Госспецтранспорта по поднаему (наему) ими жилых приме (с изменениями в постановлении №1160 от 27 декабря 2018 года).

Согласно законодательству, компенсация предоставляется бойцам, которые служат по контракту по месту прохождения службы, согласно приказу командира воинской части. А именно:

  • офицерам (в частности, по призыву офицерского состава);
  • сержантам и старшинам;
  • рядовым;
  • курсантам военных учебных заведений и военных учебных подразделений гражданских вузов, у которых есть семьи.

Как отмечается, на соответствующую выплату имеют право все военные, кроме тех, кого призвали на военную службу в рамках мобилизации.

Как изменились суммы выплат в 2024 году

Размеры компенсаций за аренду жилья отличаются и зависят от региона, где расположена военная часть, куда переехал военный. В 2024 году суммы возмещения оплаты выросли:

  • в Киеве — 4,56 тыс. грн в месяц (на 760 грн больше против 2023 года);
  • в областных центрах — 3,42 тыс. грн (на 570 грн);
  • в других населенных пунктах — 2,28 тыс. грн (на 380 грн).

Также конечная сумма зависит от количества человек в семье. Если в семье военного есть трое и более человек, то выплата вырастет в полтора раза.

 

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Графика. Источник: Армия.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Министерстве обороны рассказали, какие суммы выплачиваются военнослужащим Вооруженных Сил, зачисленным в распоряжение. В частности, размер денежного довольствия зависит от занимаемой ранее должности.

Также мы писали, что несвоевременный обмен приписного удостоверения на военный билет, даже если это произошло до начала полномасштабной войны, считается административным нарушением и наказывается штрафом. Впрочем, если нарушение произошло еще до 2022-го, его можно обжаловать в суде.

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