Коли в застосунок "Резерв+" додадуть послугу сплати штрафу з 50% знижкою

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

У мобільному застосунку можна буде зі знижкою 50% сплачувати штрафи за порушення військового обліку. Така послуга з'явиться вже влітку.

Про це у відповідь на запит повідомили журналісту УНН в Міністерстві оборони.

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В оборонному відомстві зазначили, що послуга може запрацювати в застосунку вже на початку літа.

"Запуск сервісу зі сплати штрафів за порушення правил військового обліку в застосунку "Резерв+" запланований на червень-липень 2025 року", — йдеться у відповіді Міноборони.

Нагадаємо, у "Резерв+" планують додати ще одну функцію. Йдеться про дистанційне штрафування громадян, які ухиляються від військового призову.

Також ми повідомляли, що в "Резерв+" можна оформити відстрочку. Станом на 18 травня відповідний документ уже отримали 333 тисячі людей.