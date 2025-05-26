Коли в застосунок "Резерв+" додадуть послугу сплати штрафу з 50% знижкою

Коли в "Резерв+" можна буде отримати 50% знижки на штраф
У мобільному застосунку можна буде зі знижкою 50% сплачувати штрафи за порушення військового обліку. Така послуга з'явиться вже влітку.
Про це у відповідь на запит повідомили журналісту УНН в Міністерстві оборони.
Знижка на сплату штрафів у "Резерв+"
В оборонному відомстві зазначили, що послуга може запрацювати в застосунку вже на початку літа.
"Запуск сервісу зі сплати штрафів за порушення правил військового обліку в застосунку "Резерв+" запланований на червень-липень 2025 року", — йдеться у відповіді Міноборони.
Нагадаємо, у "Резерв+" планують додати ще одну функцію. Йдеться про дистанційне штрафування громадян, які ухиляються від військового призову.
Також ми повідомляли, що в "Резерв+" можна оформити відстрочку. Станом на 18 травня відповідний документ уже отримали 333 тисячі людей.
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