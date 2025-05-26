Когда в приложение "Резерв+" добавят услугу оплаты штрафа с 50% скидкой

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В мобильном приложении можно будет со скидкой 50% оплачивать штрафы за нарушение воинского учета. Такая услуга появится уже летом.

Об этом в ответ на запрос сообщили журналисту УНН в Министерстве обороны.

Реклама

Читайте также:

Скидка на уплату штрафов в "Резерв+"

В оборонном ведомстве отметили, что услуга может заработать в приложении уже в начале лета.

"Запуск сервиса по уплате штрафов за нарушение правил воинского учета в приложении "Резерв+" запланирован на июнь-июль 2025 года", — говорится в ответе Минобороны.

Напомним, в "Резерв+" планируют добавить еще одну функцию. Речь идет о дистанционном штрафовании граждан, которые уклоняются от военного призыва.

Также мы сообщали, что в "Резерв+" можно оформить отсрочку. По состоянию на 18 мая соответствующий документ уже получили 333 тысячи человек.