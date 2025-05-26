Когда в приложение "Резерв+" добавят услугу оплаты штрафа с 50% скидкой

Когда в "Резерв+" можно будет получить 50% скидки на штраф
В мобильном приложении можно будет со скидкой 50% оплачивать штрафы за нарушение воинского учета. Такая услуга появится уже летом.
Об этом в ответ на запрос сообщили журналисту УНН в Министерстве обороны.
Скидка на уплату штрафов в "Резерв+"
В оборонном ведомстве отметили, что услуга может заработать в приложении уже в начале лета.
"Запуск сервиса по уплате штрафов за нарушение правил воинского учета в приложении "Резерв+" запланирован на июнь-июль 2025 года", — говорится в ответе Минобороны.
Напомним, в "Резерв+" планируют добавить еще одну функцию. Речь идет о дистанционном штрафовании граждан, которые уклоняются от военного призыва.
Также мы сообщали, что в "Резерв+" можно оформить отсрочку. По состоянию на 18 мая соответствующий документ уже получили 333 тысячи человек.
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