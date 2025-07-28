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Головна Військова економіка Коли строковики можуть отримати виплату розміром 100 тисяч

Коли строковики можуть отримати виплату розміром 100 тисяч

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 05:47
Виплати для строковиків 100 тисяч гривень - хто отримає найбільшу виплату
Солдат строкової служби ЗСУ. Фото: Міноборони

Військовослужбовці, які проходять строкову військову службу, можуть отримати таку ж додаткову грошову винагороду, як і контрактники чи мобілізовані у бойові бригади. Міноборони пояснило, за якої умови це може статися.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці строкової служби — це та частина Збройних сил України, яка не бере участь у російсько-українській війні.

Строковики також отримують грошове забезпечення, але значно менше, ніж ті військовослужбовці, які були мобілізовані на війну чи підписали контракт зі Збройними силами України.

Базова місячна виплата для солдатів строкової служби — 6 тисяч гривень.

Коли солдати строкової служби можуть отримати до 100 тисяч

Та, зазначили у Міністерстві оборони України, існує варіант, коли грошове забезпечення строковиків може серйозно зрости.

Якщо солдати строкової служби залучаються до виконання відповідних військових чи бойових завдань, то вони можуть отримати додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень за повний місяць.

Ця ж норма стосується і курсантів військових вищих навчальних закладів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим відрізняється базова військова служба від строкової.

Додамо, ми повідомляли про те, якою може бути додаткова винагорода строковикам.

виплати ЗСУ Строкова служба військовослужбовці строковики
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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