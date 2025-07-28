Выплаты для срочников 100 тысяч гривен - кто получит самую большую выплату

Солдат срочной службы ВСУ. Фото: Минобороны

Военнослужащие, которые проходят срочную военную службу, могут получить такое же дополнительное денежное вознаграждение, как и контрактники или мобилизованные в боевые бригады. Минобороны объяснило, при каком условии это может произойти.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Базовые средства для срочников

Военнослужащие срочной службы — это та часть Вооруженных сил Украины, которая не участвует в российско-украинской войне.

Срочники также получают денежное обеспечение, но значительно меньше, чем те военнослужащие, которые были мобилизованы на войну или подписали контракт с Вооруженными силами Украины.

Базовая месячная выплата для солдат срочной службы — 6 тысяч гривен.

Когда солдаты срочной службы могут получить до 100 тысяч

Но, отметили в Министерстве обороны Украины, существует вариант, когда денежное обеспечение срочников может серьезно возрасти.

Если солдаты срочной службы привлекаются к выполнению соответствующих военных или боевых задач, то они могут получить дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за полный месяц.

Эта же норма касается и курсантов военных высших учебных заведений.

Напомним, мы ранее писали о том, чем отличается базовая военная служба от срочной.

Добавим, мы сообщали о том, каким может быть дополнительное вознаграждение срочникам.