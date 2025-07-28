Выплаты для срочников 100 тысяч гривен - кто получит самую большую выплату

Когда срочники могут получить выплату в размере 100 тысяч
Военнослужащие, которые проходят срочную военную службу, могут получить такое же дополнительное денежное вознаграждение, как и контрактники или мобилизованные в боевые бригады. Минобороны объяснило, при каком условии это может произойти.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Базовые средства для срочников
Военнослужащие срочной службы — это та часть Вооруженных сил Украины, которая не участвует в российско-украинской войне.
Срочники также получают денежное обеспечение, но значительно меньше, чем те военнослужащие, которые были мобилизованы на войну или подписали контракт с Вооруженными силами Украины.
Базовая месячная выплата для солдат срочной службы — 6 тысяч гривен.
Когда солдаты срочной службы могут получить до 100 тысяч
Но, отметили в Министерстве обороны Украины, существует вариант, когда денежное обеспечение срочников может серьезно возрасти.
Если солдаты срочной службы привлекаются к выполнению соответствующих военных или боевых задач, то они могут получить дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за полный месяц.
Эта же норма касается и курсантов военных высших учебных заведений.
Напомним, мы ранее писали о том, чем отличается базовая военная служба от срочной.
Добавим, мы сообщали о том, каким может быть дополнительное вознаграждение срочникам.
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