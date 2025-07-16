Штрафи від ТЦК - коли не треба сплачувати штраф

Коли і чому не треба платити штраф ТЦК — пояснення юриста
Територіальні центри комплектування можуть пропонувати військовозобов’язаним сплатити штраф зі знижкою. Юристи ж зазначають, що такі штрафи з "пропозицій" не варто поспішати оплачувати.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Пропозиція сплатити штраф — чи законна вона
До юристів звернувся громадянин, який розповів свою ситуацію із штрафом від ТЦК.
"Оновив дані в резерві у жовтні минулого року, тоді й висвітлилася броня від роботодавця. Зараз же надходить сповіщення про те, що я не вчасно оновив свої дані і пропонують сплатити штраф зі знижкою", — пояснив громадянин.
Чоловік поцікавився, чи законним є такий крок з боку ТЦК і чи варто платити штраф у такій ситуації.
"Так, дійсно є така проблема, яка виглядає, як пропозиція сплатити штраф", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Навіщо ТЦК розсилають такі пропозиції
Юрист пояснив, що у такому випадку не потрібно сплачувати штраф.
"Все, що відбувається розраховано на те, що Ви визнаєте правопорушення та сплатите 8,5 тисяч гривень. До речі, такі повідомлення надходять і тим громадянам, які відповідні дані оновили у визначений строк", — зазначив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як дізнатися, чи є штраф від ТЦК.
Додамо, ми повідомляли про те, у яких випадках суди скасовують стягнення від ТЦК.
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