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Головна Військова економіка Коли і чому не треба платити штраф ТЦК — пояснення юриста

Коли і чому не треба платити штраф ТЦК — пояснення юриста

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 05:40
Штрафи від ТЦК - коли не треба сплачувати штраф
Співробітники ТЦК. Фото: Одеський обласний ТЦК

Територіальні центри комплектування можуть пропонувати військовозобов’язаним сплатити штраф зі знижкою. Юристи ж зазначають, що такі штрафи з "пропозицій" не варто поспішати оплачувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Пропозиція сплатити штраф — чи законна вона

До юристів звернувся громадянин, який розповів свою ситуацію із штрафом від ТЦК.

"Оновив дані в резерві у жовтні минулого року, тоді й висвітлилася броня від роботодавця. Зараз же надходить сповіщення про те, що я не вчасно оновив свої дані і пропонують сплатити штраф зі знижкою", — пояснив громадянин.

Чоловік поцікавився, чи законним є такий крок з боку ТЦК і чи варто платити штраф у такій ситуації.

"Так, дійсно є така проблема, яка виглядає, як пропозиція сплатити штраф", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Навіщо ТЦК розсилають такі пропозиції

Юрист пояснив, що у такому випадку не потрібно сплачувати штраф.

"Все, що відбувається розраховано на те, що Ви визнаєте правопорушення та сплатите 8,5 тисяч гривень. До речі, такі повідомлення надходять і тим громадянам, які відповідні дані оновили у визначений строк", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як дізнатися, чи є штраф від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, у яких випадках суди скасовують стягнення від ТЦК.

штрафи військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані юристи
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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