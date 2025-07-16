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Главная Военная экономика Когда и почему не надо платить штраф ТЦК — объяснение юриста

Когда и почему не надо платить штраф ТЦК — объяснение юриста

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 05:40
Штрафы от ТЦК - когда не надо платить штраф
Сотрудники ТЦК. Фото: Одесский областной ТЦК

Территориальные центры комплектования могут предлагать военнообязанным оплатить штраф со скидкой. Юристы же отмечают, что такие штрафы из "предложений" не стоит спешить оплачивать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Предложение оплатить штраф — законно ли оно

К юристам обратился гражданин, который рассказал свою ситуацию со штрафом от ТЦК.

"Обновил данные в резерве в октябре прошлого года, тогда и высветилась броня от работодателя. Сейчас же приходит уведомление о том, что я не вовремя обновил свои данные и предлагают оплатить штраф со скидкой", — пояснил гражданин.

Мужчина поинтересовался, законным ли является такой шаг со стороны ТЦК и стоит ли платить штраф в такой ситуации.

"Да, действительно есть такая проблема, которая выглядит, как предложение оплатить штраф", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Зачем ТЦК рассылают такие предложения

Юрист пояснил, что в таком случае не нужно платить штраф.

"Все, что происходит рассчитано на то, что Вы признаете правонарушение и оплатите 8,5 тысяч гривен. Кстати, такие сообщения поступают и тем гражданам, которые соответствующие данные обновили в определенный срок", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как узнать, есть ли штраф от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, в каких случаях суды отменяют взыскания от ТЦК.

штрафы военный учет ТЦК и СП военнообязанные юристы
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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