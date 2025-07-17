Штрафи від ТЦК з 17 липня- що змінилося

Черга на оновлення військово-облікових даних. Фото: Facebook Яна Доброносова

Після 17 липня 2025 року штрафи за неоновлені військово-облікові дані відійдуть у минуле. Юристи пояснили, чому територіальні центри комплектування більше не зможуть штрафувати за це порушення.

Про це написав профільний Telegram-канал "Ти ж ЮРИСТ".

Реклама

Читайте також:

Що станеться в ТЦК 17 липня

Після 17 липня 2025 року територіальні центри комплектування не зможуть виписувати штрафи за не оновлені військово-облікові дані.

Юристи пояснили, чому саме цього дня закінчується час, коли ТЦК можуть оштрафувати порушників.

Справа в тому, що, відповідно до ст. 38 КУпАП, адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

"Таким чином, 17 липня 2025 року спливає однорічний термін для притягнення до адмінвідповідальності за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних і ТЦК не зможуть штрафувати українців за це порушення", — йдеться у повідомленні.

Якщо ТЦК все ж спробує оштрафувати

Юристи пояснили, що робити у ситуації, коли територіальний центр комплектування все ж вирішить накласти штраф за це порушення.

"Якщо щодо вас ТЦК складе постанову за неоновлення військово-облікових даних після 17 липня 2025 року — ви маєте всі підстави для її оскарження та скасування в судовому порядку на підставі спливу строків притягнення до адмінвідповідальності за ст. 38 КУпАП", — зазначили правники.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як дізнатися, чи є штраф від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, у яких регіонах України було накладено найбільше штрафів за порушення правил військового обліку.