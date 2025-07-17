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Главная Военная экономика Кого ТЦК не смогут оштрафовать с 17 июля

Кого ТЦК не смогут оштрафовать с 17 июля

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 05:49
Штрафы от ТЦК с 17 июля - что изменилось
Очередь на обновление военно-учетных данных. Фото: Facebook Яна Доброносова

После 17 июля 2025 года штрафы за необновленные военно-учетные данные уйдут в прошлое. Юристы объяснили, почему территориальные центры комплектования больше не смогут штрафовать за это нарушение.

Об этом написал профильный Telegram-канал "Ти ж ЮРИСТ".

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Что произойдет в ТЦК 17 июля

После 17 июля 2025 года территориальные центры комплектования не смогут выписывать штрафы за необновленные военно-учетные данные.

Юристы объяснили, почему именно в этот день заканчивается время, когда ТЦК могут оштрафовать нарушителей.

Дело в том, что, согласно ст. 38 КУоАП, административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего кодекса, может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения.

"Таким образом, 17 июля 2025 года истекает однолетний срок для привлечения к админответственности за несвоевременное уточнение военно-учетных данных и ТЦК не смогут штрафовать украинцев за это нарушение", — говорится в сообщении.

Если ТЦК все же попытается оштрафовать

Юристы объяснили, что делать в ситуации, когда территориальный центр комплектования все же решит наложить штраф за это нарушение.

"Если в отношении вас ТЦК составит постановление за необновление военно-учетных данных после 17 июля 2025 года — вы имеете все основания для его обжалования и отмены в судебном порядке на основании истечения сроков привлечения к админответственности по ст. 38 КУоАП", — отметили юристы.

Напомним, мы ранее писали о том, как узнать, есть ли штраф от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, в каких регионах Украины было наложено больше всего штрафов за нарушение правил воинского учета.

штраф нарушения ТЦК и СП обновления данные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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