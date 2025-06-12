В Україні зростає кількість контактників віком 18–24 років — заява нардепа

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: armyinform.com

Кількість хлопців віком 18–24 років, які підписують контракт на військову службу, щотижня зростає. Наразі до лав захисників України впродовж тижня долучаються понад 3,5 тисячі юнаків.

Про це в ефірі Вечір.LIVE 10 червня повідомив народний депутат України Руслан Горбенко.

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Нардеп зазначив, що наразі в лавах ЗСУ потрібні молоді військовослужбовці, які мають технічні навички.

"Особливо цінуються ті, хто вміє керувати безпілотниками, адже саме дрони відіграють ключову роль на полі бою", — зазначив Горбенко.

Також він додав, що допомагати Україні давати відсіч російській агресії зараз має бути в інтересах європейських країн, адже, якщо цього не робити, наступним від нападу Росії може постраждати ЄС.

Нагадаємо, представник Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чи знизять в Україні мобілізаційний вік до 18 років. За його словами, Володимир Зеленський на таке не погодиться.

Раніше начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Денис Швидкий заявив, що програма контракту "18–24" користується популярністю. Деякі юнаки задля служби повертаються навіть із-за кордону.