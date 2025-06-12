В Украине растет количество контактников в возрасте 18–24 лет — заявление нардепа

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: armyinform.com

Количество ребят в возрасте 18–24 лет, которые подписывают контракт на военную службу, еженедельно растет. Сейчас в ряды защитников Украины в течение недели присоединяются более 3,5 тысячи юношей.

Об этом в эфире Вечір.LIVE 10 июня сообщил народный депутат Украины Руслан Горбенко.

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Нардеп отметил, что сейчас в рядах ВСУ нужны молодые военнослужащие, которые имеют технические навыки.

"Особенно ценятся те, кто умеет управлять беспилотниками, ведь именно дроны играют ключевую роль на поле боя", — отметил Горбенко.

Также он добавил, что помогать Украине давать отпор российской агрессии сейчас должно быть в интересах европейских стран, ведь, если этого не делать, следующим от нападения России может пострадать ЕС.

Напомним, представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, снизят ли в Украине мобилизационный возраст до 18 лет. По его словам, Владимир Зеленский на такое не согласится.

Ранее начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Денис Швыдкий заявил, что программа контракта "18–24" пользуется популярностью. Некоторые юноши ради службы возвращаются даже из-за границы.