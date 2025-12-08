Відео
Головна Військова економіка Кабмін ухвалив нові правила бронювання працівників

Кабмін ухвалив нові правила бронювання працівників

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 13:31
Бронювання для бізнесу — скільки часу триває перевірка військовозобов'язаних
Засідання уряду. Фото: Юлія Свириденко / Telegram

Кабінет міністрів ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України у понеділок, 8 грудня.

Читайте також:

Які зміни передбачаються

"Тепер рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі зміни запроваджено для того, щоб захистити кадровий потенціал підприємств, які працюють в ОПК.

Крім того, можна бронювати працівників підприємств ОПК на строк до 45 календарних днів. За цей період працівник має усунути порушення правил військового обліку.

"Ми продовжуємо вдосконалювати механізм бронювання, щоб підприємства, особливо в оборонно-промисловому комплексі, могли стабільно працювати й утримувати свої команди. Швидке ухвалення рішень, скасування зайвих затримок та можливість бронювати працівників на період усунення порушень військового обліку  це те, що бізнес давно очікував", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Нововведення починають діяти з дати офіційного опублікування постанови Кабінету міністрів. 

Нагадаємо, раніше ми писали, чи можуть вручити військовозобов’язаному повістку в посольстві.

Також повідомлялося, що Міноборони змінило терміни служби в українській армії.

Кабінет міністрів мобілізація уряд бронювання війна в Україні ОПК
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
