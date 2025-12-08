Бронирование для бизнеса — сколько времени длится проверка военнообязанных

Заседание правительства. Фото: Юлия Свириденко / Telegram

Кабинет министров принял изменения в порядок бронирования военнообязанных. Для предприятий, которым подтвержден статус критически важных, отменено действие 72-часового срока для проверки списков работников, представленных на бронирование.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в понедельник, 8 декабря.

Какие изменения предусматриваются

"Теперь решения принимаются быстрее, что помогает оперативно защищать персонал и поддерживать непрерывную работу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие изменения введены для того, чтобы защитить кадровый потенциал предприятий, работающих в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Кроме того, можно бронировать работников предприятий ОПК сроком до 45 календарных дней. За этот период работник должен устранить нарушения правил воинского учета.

"Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений, отмена лишних задержек и возможность бронировать работников на период устранения нарушений воинского учета — это то, что бизнес давно ожидал", — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

Нововведения начинают действовать с даты официального опубликования постановления Кабинета министров.

