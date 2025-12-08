Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная Военная экономика Кабмин принял новые правила бронирования работников

Кабмин принял новые правила бронирования работников

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 13:31
Бронирование для бизнеса — сколько времени длится проверка военнообязанных
Заседание правительства. Фото: Юлия Свириденко / Telegram

Кабинет министров принял изменения в порядок бронирования военнообязанных. Для предприятий, которым подтвержден статус критически важных, отменено действие 72-часового срока для проверки списков работников, представленных на бронирование.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в понедельник, 8 декабря.

Читайте также:

Какие изменения предусматриваются

"Теперь решения принимаются быстрее, что помогает оперативно защищать персонал и поддерживать непрерывную работу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие изменения введены для того, чтобы защитить кадровый потенциал предприятий, работающих в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Кроме того, можно бронировать работников предприятий ОПК сроком до 45 календарных дней. За этот период работник должен устранить нарушения правил воинского учета.

"Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений, отмена лишних задержек и возможность бронировать работников на период устранения нарушений воинского учета  это то, что бизнес давно ожидал", — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

Нововведения начинают действовать с даты официального опубликования постановления Кабинета министров.

Напомним, ранее мы писали, могут ли вручить военнообязанному повестку в посольстве.

Также сообщалось, что Минобороны изменило сроки службы в украинской армии.

Кабинет министров мобилизация правительство бронирование война в Украине ВПК
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
